Svi se nekako bore kako bi preživjeli koronakrizu. Vlada tvrdi da će i dalje pomagati. Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak otkriva kako bi oni kao koalicijski partneri vodili borbu za očuvanje radnih mjesta.

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak komentirao je turizam kao granu na kojoj počiva veliki dio našeg BDP-a.

"Politika mora shvatiti da se sve ne smije bazirati samo na turizmu. Moramo se pozabaviti industrijom. I dan danas je u udjelu BDP-a industrija veća nego turizam. Industrija je održivija i daje dugoročnu održivost", uvjeren je.

Komentirao je ublažavanje mjera i odgovorio na pitanje je li trenutak da Vlada javnosti i poduzetnicima predstavi hodogram kada bi se i koje djelatnosti mogle početi otvarati.

"Ja nisam epidemiolog i slušam nadležne službe. Bitnije je da danas razgovaramo o planovima što će se i kako financirati nakon koronakrize. Kako će ljudi ostati na poslu i kako će se poduzetnici financirati. No, mislim da će to vrlo brzo doći na Vladu. O hodogramu smo već razgovarali", rekao je Vrdoljak, te napomenuo kako će o tome javnost obavijestiti premijer Plenković.

Smatra da bankama treba poslati jasnu poruku oko moratorija na kredite građana, no nije rekao koliko bi taj moratorij na kredite trebao trajati.

Komentirao je i parlamentarne izbore koji se najkasnije moraju održati u prosincu.

"Ako do prosinca zdravlje građana bude ugroženo može se razgovarati o odgađanju parlamentarnih izbora, no volio bih to izbjeći", kazao je.

Iako su se unutarstranački izbori u HNS-u trebali održati u travnju, oni su pomaknuti na 24. svibanj, a Vrdoljak kaže kako se radi na tome da oni budu provedeni elektroničkim putem.

"HNS će tako imati novinu da ćemo provesti unutarstranačke izbore elektroničkim glasovanjem", zaključno je rekao Vrdoljak.

