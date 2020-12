Epidemiolog Bernard Kaić otkriva sve o uputama za cjepljenje i kada bi Hrvatska mogla imati procijepljenost stanovništva od 70 posto.

Javnozdravstvena kampanja za cijepljenje počinje prekosutra usvajanjem plana cijepljenja na sjednici Vlade. Što sve piše u uputama za cijepljenje, tko se ne bi smio cijepiti, ali i kada će cjepiva biti dosta za sve zainteresirane, otkrio je epidemiolog Bernard Kaić. Odgovorio je i na pitanje kada bi se u Hrvatskoj mogla očekivati procijepljenost stanovništva od 70 posto.

"Okvirno, toliko bismo cjepiva mogli dobiti do kraja 2021 godine. Hoće li se to protegnuti do 2022. godine, to ćemo vidjeti", kazao je.

Hrvatskoj dolazi nešto manje od 10.000 doza cjepiva, no Kaić uvjerava da se ništa loše neće dogoditi čak i ako prođe 4 ili pet tjedana dok osoba koja je primila prvu, ne dobije drugu dozu Napominje i da će se doze cjepiva isporučivati tjedno. "Ništa se strašno neće dogoditi ako osoba drugu dozu dobije nakon 4 ili pet tjedana. Sve više indicija ima da jedna doza štiti, ali kratkoročno, zato se mora druga doza primiti. Ne bude se baš ništa dogodilo".

Komentirao je i upute za cijepljenje i koliko se one razlikuju od uputa koje su izdane u Velikoj Britaniji.

"Upute se malo razlikuju od onih uputa u Velikoj Britaniji. Nisam detaljno stigao pogledati, ali razlikuju se donekle u nuspojavama, u preporukama za trudnoću i dojenje. Kažu da je bilo vrlo malo trudnica, u kliničkom istraživanju, tako da se na temelju toga ne može zaključivati o sigurnosti za trudnice".

Objašnjava nupojave za cjepivo namjenjeno EU tržištu.

"Naveli su da može izazvati alergijske reakcije i spomenuta je kljenut ličnog živca. Ljudi se zbog toga ne bi trebali bojati. Alergijska reakcija se tretira antišok kompletom, a kljenut ličnog živca je prolazna, a od koronavirusa se umire. Treba to usporediti, rizik od nuspojava i rizik od smrti", kazao je.

Evo tko se ne bi trebao cjepiti.

"Za sada se kao kontraindikacija navodi alergija na sastojak cjepiva, ali postoje razne preporuke, savjetodavne. Primjerice preporuka iz SAD-a, koja kaže da se ne bi trebala cijepiti osoba koja je imala tešku alergijsku reakciju nakon primjene nekog lijeka ili cjepiva. Svi drugi mogu. Neka alergija na hranu se uopće ne smatra niti mjerom opreza niti kontraindikacijom za cjepljenje", zaključno kaže Kaić.

