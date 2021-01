Grad Gospić donio je odluku o oslobađanju plaćanja poreza na potrošnju u 2021. godini, kako bi ublažio negativne posljedice na poslovanje ugostitelja na području tog ličkog grada.

Prema odluci gradskih vlasti, sve pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Gospića u 2021. godini bit će oslobođene poreza na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića.

Cilj mjere je, kako se objašnjava, da se u ovim posebnim okolnostima epidemije osigura održivost poslovanja i radnih mjesta u ugostiteljstvu.

"Tijekom epidemije u dva se navrata dogodila zabrana rada za uslužne djelatnosti. Grad Gospić tada je među prvim gradovima u Republici Hrvatskoj donio niz mjera kojima je cilj bio rasteretiti poduzetnike i održati likvidnost tvrtki i obrta, a s tim mjerama nastavit ćemo sve dok se ne osigura njihovo normalno poslovanje", istaknuo je gradonačelnik Karlo Starčević.

Poduzetnici su tako oslobođeni plaćanja zakupnina za javne površine, a Grad je u prosincu 2020. donio odluku o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva za ugostitelje i pružatelje sportskih usluga te će sredstva biti isplaćivana dok god im je onemogućen rad. Visina sredstava određena je brojem zaposlenih.

Oni koji imaju do 3 zaposlena mogu ostvariti potporu od 2000 kuna, od 4 do 6 zaposlenih 4000 kuna, od 7 do 9 zaposlenih 6000 kuna, a oni koji imaju 10 i više zaposlenih ostvaruju pravo na potporu u iznosu od 8000 kuna. Sve te mjere trajat će dok god zatvoreni poduzetnici u Gospiću ne budu mogli nastaviti s radom.

Gradonačelnik Karlo Starčević ističe da će svi ugostitelji putem e-maila na koji su dostavljali zahtjeve za potporu biti obaviješteni o nastavku dodjele potpora.