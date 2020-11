Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" profesorica Alemka Markotić otkriva detalje o novom cjepivu za koronavirus.

Eksperimentalno cjepivo protiv koronavirusa američkog farmakološkog diva Pfizera i njemačke tvrtke BioNTech ima 90-postotnu učinkovitost u sprječavanju covida-19, objavile su dvije kompanije u ponedjeljak, što je golema prekretnica u obrani od pandemije.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" profesorica Alemka Markotić otkriva detalje o novom cjepivu.

"To je sad već među nekoliko najava. Može se za sada u literaturi pročitati, a i doima se da bi cjepivo moglo imati dosta veliki postotak učinkovitosti. Također je objavljeno da je cjepivo dosta visokoučinkovito, nuspojave nisu značajnije.

Daje se u dvije doze, a na većim dozama su zabilježene reakcije tipa povišene temperature, bolovi u mišićima i zglobovima, no za sada nema većih nuspojava. Proizvođači su najavili da bi mogli do 50 milijuna cjepiva izbaciti do kraja godine. To nisu velike količine, neće biti dostatne niti za dobar dio rizične populacije", napominje.

EK nije još osigurala doze cjepiva kod ove kompanije. Markotić otkriva kada bi se to trebalo izrealizirati i ako se pokaže dobrim, kada bi cjepivo moglo biti u RH.

Mjere za Kolonu sjećanja

"Sve ide preko EK, Hrvatska će imati ista prava kao sve članice EU. Svatko će dobiti određeni dio u prvoj fazi, a onda će sukcesivno dolaziti. Ako bude bilo sreće da dođu dva cjepiva u isto vrijeme, onda će se i na taj način sve rješiti", istaknula je Markotić i komentirala novu odluku Stožera u vezi Kolone sjećanja u Vukovaru.

"Za takva iznimna okupljanja će biti uvedeni novi epidemiološki okviri. Ne očekujem da će tu biti problema. Postoje određene situacije, svi znamo što je Vukovar. Vjerujem da će se svi sudionici pridržavati propisanog", uvjerena je.

Komentirala je i zahtjeve za strožim mjerama, prije svega liječnika.

"Ima puno prijedloga i mi pratimo situaciju. Pratimo mjere koje imaju realnost. Morate imati širu sliku situaciju da biste odlučivali. Osim stručnog promišljanja morate pratiti i sve ostalo, socijalne i psihološke elemente, dakle i ono što ljudi u datom trenutku mogu poštivati i ono što mogu podnijeti, a vidimo i ankete da ljudi vjeruju u mjere Stožera. One mjere koje smo uveli vidimo da ljudi te mjere podržavaju.", objasnila je.

Ja bi imala povjerenja u taj okvir. Nitko ne bi normalan napravio nešto što će ugroziti ljude. Mjere je najlakše napraviti, najteže je dobiti ljude da se pridržavaju tih mjera", zaključno je rekla Markotić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr