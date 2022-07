Broj zaraženih koronavirusom i dalje je u porastu. Zbog situacije s COVID-om 19 u četvrtak se sastala ekspertna skupina kriznog stožera. Gošća Dnevnika Nove TV bila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin.

Zbog situacije s koronavirusom i porasta broja zaraženih, u četvrtak se sastala i ekspertna skupina kriznog stožera. Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac o svemu je razgovarala sa zamjenicom ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivanom Pavić Šimetin koja je sudjelovala na sastanku.

"Teško je reći što nas očekuje na jesen. Sada smo u jednom novom valu pandemije. Kako će biti na jesen teško je predvidjeti. Uvijek se mogu pojaviti novi sojevi virusa koji mogu imati drugačije značajke nego što ima sadašnji soj. Sada imamo taj soj omikron koji se brzo širi. Jako je zarazan, ali su znakovi bolesti kod građana blaži. Rjeđe su hospitalizacije i rjeđi su smrtni ishodi", poručila je Ivana Pavić Šimetin uživo u Dnevniku Nove TV.

Osvrnuvši se na aktualno stanje, Pavić Šimetin je kazala kako još nismo na vrhuncu vala. "Imamo porast u odnosu na prethodno vrijeme. On iznosi oko 30 posto u odnosu na prethodna dva tjedna. Prije tri tjedna je bio 180 posto. Porast se usporio i približavamo se vrhuncu, ali nismo još došli do njega", kazala je.

Kada je u pitanju cjepivo, Pavić Šimetin je istaknula kako će za omikron cjepivo stići u rujnu. "Prije toga, krajem kolovoza, očekujemo da će EMA registrirati to cjepivo za omikron", rekla je.

Na cijepljenje je pozvala sve one koji se do sada nisu cijepili, one koji nisu primili drugu i treću dozu, a za sve one koji su u dobi od 80 i više godina te 65 i više godina, preporuča se četvrta doza.

Što je s četvrtom dozom?

Treba četvrtu dozu primiti sada ili čekati cjepivo koje će bolje funkcionirati protiv omikrona? Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin istaknula je uživo u Dnevniku Nove TV kako bi za kategorije od 80 godina i više te 65 i više godina koji su smješteni u domovima za starije i nemoćne, četvrta doza trebala ići odmah sada.

"Na jesen ide nova doza. Po ovome što sada možemo vidjeti, ona će biti za svu odraslu populaciju", istaknula je Pavić Šimetin.

Podsjetnik građanima

Pavić Šimetin podsjetila je one koji su bili u kontaktu s pozitivnom osobom, a pogotovo ako sa njima dijele kućanstvo, kako i deset dana nakon toga trebaju nositi masku i gdje god se ide.

"Ako imate u obitelji starije ili bolesne članove, onda ih ne bi trebalo posjećivati", rekla je.

Novi COVID odjeli?

Na sastanku su bili i ravnatelji najvećih kliničkih bolničkih centara. Na pitanje o tome hoće li ponovno uspostaviti covid odjeli, Pavić Šimetin je rekla kako je o tome bilo puno govora.

"Kroz ove dvije godine naše su se bolnice prilagodile na funkcioniranje sa covidom. Tako da svaka bolnica ima neki svoj poseban model i specifičnosti koje ovise i o djelatnicima i o prostoru. Jedan je model posebnog covid odjela za one s težim kliničkim slikama, a drugi da na drugom odjelu bude izolacijska soba", zaključila je.