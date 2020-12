Situacija je sve lošija u varaždinskoj općoj bolnici. Očekuju da će do kraja tjedna popuniti bolničke kapacitete. Medicinska sestra Josipa Logožar stigla je u bolnicu kao ispomoć.

U Varaždinskoj županiji je 267 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrle su četiri osobe, izvijestio je u srijedu županijski Stožer civilne zaštite. Situacija je sve lošija u varaždinskoj općoj bolnici. 97 djelatnika je COVID pozitivno, a u ispomoć stižu medicinske sestre iz drugih krajeva.

Medicinska sestra Josipa Logožar stigla je kao ispomoć. Njezine smjene traju 24 sata. Ipak, ona taj tempo može i mora izdržati. S njom je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"Umorni smo i ja i moja kolegica. Smjene znaju biti iznimno naporne i dugo je to od jutra do idućeg jutra. Najteže je kada nam preminu pacijenti i teško je i iscrpljujuće izdržati u COVID odijelu", istaknula je. Ovdje je već treći tjedan i već se priviknula. Ostaje do kraja prosinca, ali po potrebi i dulje. Josipa je opisala kako je raditi u teškim COVID zaštitnim odijelima.

Nedostatak medicinskih sestara

"Vruće vam je, morate biti brzi i vješti sa rukavicama. Za sada stignemo pomoći svakom pacijentu, ali ne u onoj mjeri u kojoj bi mi htjeli pomoći.Teško je i fizički i psihički sve to izdržati, kolegice su iscrpljene i umorne, a mora se, nitko ne pita...", napomenula je.

I ona kaže da jedna medicinska sestra radi poslove za više ljudi. "Jedna sestra radi posao za više sestara, apeliram na druge kolegice da se jave kao ispomoć, vjerujem da će i njih srdačno dočekati kao i nas", poručuje.

Kada pomaže pacijentima, ne misli na strah.

"Ja radim na odjelu intenzivne njege, većina pacijenata je na repiratoru, njihove kliničke slike su dosta teške, ne izgleda to baš najbolje. Kad sam unutra ne mislim na strah, ali za daljnji razvoj situacije strah me, da!", priznaje.

Apelirala je na sve da se pridržavaju mjera. Razočarana je u ljude koji ne vjeruju u virus i ne shvaćaju ozbiljnost situacije.

"Osjećam se onda razočarano, jer onda oni zaraze svoje očeve, majke koji završe na respiratoru, ljuti me to", ističe.

