Pandemija nije gotova, upozoravaju znanstvenici diljem svijeta. S njima se slažu i hrvatski epidemiolozi. ''Svi se mi nadamo da je tako, ono što je najbitnije je da smo u trendu smanjivanja, ali o kraju je još uvijek teško govoriti'', potvrdila nam je epidemiologinja HZJZ-a dr. med. Iva Pem Novosel.

Iako je mnoge nemalo iznenadio rast broja novozaraženih zabilježen u protekla 24 sata, njih 2588, u odnosu na jučer, kada je zabilježeno 1016 novih slučajeva, pandemija u Hrvatskoj i dalje je u padu.

''Na osnovu jednog dana vrlo je teško raditi takve usporedbe'', kaže za DNEVNIK.hr epidemiologinja Iva Pem Novosel. ''Previše je faktora koji se uzimaju u obzir kako bi se analiziralo stvarno stanje, pa su tako među njima i ukupan broj testiranih u jednom danu, omjer broja testiranih i pozitivnih, prosjeci zaraženih u određenoj skupini i još niz parametara koji nam daju cjelovitu sliku stanja. Ono što je najizraženiji faktor nakon analize koju smo proveli je da je jučer testiran znatno veći broj ljudi u odnosu na dan ranije. Zbog toga je broj naizgled puno veći'', objašnjava.

Isti nam je odgovor dao i epidemiolog Bernard Kaić. ''Testiralo se više ljudi nego dan ranije. I izgleda da se, generalno gledano, malo usporio pad. Ipak je i dalje broj novooboljelih u blagom padu'', kaže Kaić.

Da se radi o određenom usporavanju pada, slaže se i Pem Novosel. Ističe kako će nam za eventualni utjecaj olakšavanja mjera, ukidanja maski u školama i jednog dijela korištenja COVID potvrda ipak trebati još najmanje nekoliko dana.

Znanstvenici upozoravaju: Puka je fantazija misliti da je pandemija gotova

''Ispod dva tjedna nije moguće vidjeti takve utjecaje. Možda je čak potrebno i malo dulje razdoblje. Među školskom djecom broj zaraženih je u jednakom kontinuitetu, jednako tako i u srednjoj generaciji, tako da zasad teško možemo govoriti o bilo kakvom utjecaju promjene mjera'', napominje Pem Novosel.

''Svi smo se generalno opustili, došlo je do tzv. pandemijskog zamora, ljudima je svega već previše. Puno je izglednije da danas netko šeta s blagim simptomima, pripisujući to prehladi i ne javljajući se liječniku, nego što je to bilo prije nekog vremena. Nije isključeno da u nekom trenutku to dovede do rasta broja novozaraženih i da je možda zbog toga pad lagano usporio, ali ne događa se ništa zabrinjavajuće'', dodaje. Pokazatelji su sada ipak dobri.

Kretanje broja novozaraženih u Hrvatskoj (Foto: DNEVNIK.hr)

Kretanje broja novozaraženih u Hrvatskoj (Foto: DNEVNIK.hr)

Podsjetimo, u posljednja 24 sata zabilježeno je 2588 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a broj aktivnih slučajeva u u Hrvatskoj je danas ukupno 9716. Među njima su 853 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru njih 59. Preminulo je 26 osoba.

Prošlog je tjedna u srijedu zabilježeno 2510 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, a preminula je 21 osoba. Broj aktivnih slučajeva na taj je dan bio 12.239. Među njima su 1183 pacijenta bila na bolničkom liječenju, od kojih su na respiratoru bila 92.