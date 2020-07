U Srbiji bi danas trebala biti donesena konačna odluka o pooštravanju mjera zbog kojih su posljednjih dana na ulice Beograda i Novog Sada izašle tisuće ljudi.

Srpski Krizni stožer raspravljat će u podne o novim mjerama kojima će se zaustaviti širenje zaraze koronavirusom. Jedan od prijedloga je skraćivanje radnog vremena kafića i klubova. Oni bi, umjesto kao do sada - do 23 sata, radili do 21 sat.

Krizni stožer raspravljat će i o pooštravanju kontrola obveznog nošenja zaštitnih maski te rigoroznijim kaznama za nepoštivanje mjera, piše Blic. Jedna od najavljenih mjera je i policijski sat tijekom vikenda, mjera koja je posljednja dva dana izazvala velike prosvjede i nasilje na ulicama Beograda.

Epidemiolog Predrag Kon za RTS je kazao da je epidemiološka situacija u Beogradu vrlo ozbiljna kada je riječ o mogućnosti prijama zaraženih u bolnice i dodao da je u bolnicama u Beogradu hospitalizirano oko 1500 oboljelih. "Postoje dodatni kapaciteti, no s ovo brzinom punjenja, to je za svega nekoliko dana", rekao je Kon.

O spornoj mjeri uvođenja policijskog sata kaže kako je struka protiv nje. Navodi da je bitna zabrana kontakata, a najjednostavnija mjera je upravo policijski sat. "Je li to pogreška ili ne, to ćemo vidjeti tek poslije jer potpuno zatvaranje Beograda omogućilo bi bar tijekom vikenda da tog prijenosa nema", rekao je Kon. "Odluka će biti svakako zabrana javnog okupljanja i tu nema dileme", poručuje Kon.

Kako je rekao, nakon posljednjih događanja, jasno je da je Krizni stožer izgubio povjerenje građana. "Poverenje smo izgubili zbog nekoherentnosti, različite priče i pričanja svega što pročitamo i o čemu razmišljamo", naveo je Kon i dodao: "Ovo je posao epidemiologa, mreže instituta i zavoda i vrijeme je da kompletno preuzmu svoj posao i to što prije".

U srijedu je u Srbiji objavljeno da je od utorka potvrđeno 357 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 11 oboljelih, a na respiratoru je 118 pacijenata. Do sada je preminula 341 oboljela osoba.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da privremene COVID bolnice imaju slobodnih kapaciteta samo za dva dana te da se za prijam pacijenata priprema više objekata u zemlji.