Vlada Velike Britanije objavila je da produžava karantenu na još tri tjedna. Vatrogasci, policija i medicinski radnici izašli su na ulice kako bi se aplauzom zahvalili onima koji su na prvoj crti u borbi protiv širenja zaraze koronavirusa. No, snimke koje su podijelili na društvenim mrežama su, u najmanju ruku, zabrinjavajuće.

Londonski policajci i vatrogasci aplauzom su nagradili medicinske djelatnike koji se svakodnevno bore protiv zaraze koronavirusa. Pridružili su im se i zdravstveni radnici.

Snimke koje su podijelili na Twitteru, u najmanju ruku, su zabrinjavajuće. Nitko od prisutnih nema zaštitnu masku, a socijalno distanciranje je, kako se čini, svima nepoznanica.

"Večeras imamo prekrasnu priliku pokazati zahvalnost našem zavodu za javno zdravstvo i svih medicinskim radnicima. Mi smo jedan tim, ostajemo zajedno", napisali su na Twitteru.

Tonight we had the wonderful opportunity to show our thanks to nhs & all essential workers at @WestMidED we are one team, we stand united 💙👏 #oneteam #ClapForOurCarers

"U slučaju da nas niste čuli zadnji put... Oni su razlog što radimo pa je super što im možemo pokazati zahvalnost koju zaslužuju. Ponosni smo na vas!", napisali su.

We 💙 NHS



Just in case they couldn't hear us last time...



These guys are the reason we do this every week, so it was great to give them the appreciation they deserve in person.



We're proud of you! #OneTeam #clapforNHS #ClapForOurCarers #clapforkeyworkers #StaySafeStayHome