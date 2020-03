Prema analizi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti postoji velika vjerojatnost da će u mnogim zemljama EU-a i Europskog ekonomskog prostora (EU/EEA) potreba za intenzivnom skrbi nadmašiti postojeće kapacitete.

Nije vjerojatno da će ljetne vrućine zaustaviti širenje koronavirusa, a nastavi li se virus širiti sadašnjim tempom uskoro bi se moglo dogoditi da u većini zemalja članica nema dovoljno kreveta na odjelima za intenzivnu skrb, kaže se u izvješću Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC).

"Nema za sada dokaza da će SARS-CoV-2 pokazati izraženu zimsku sezonalnost poput ostalih koronavirusa u sjevernoj hemisferi", kaže se u izvješću.

Dodaje se da istraživanja ne upućuju na to da će virus biti manje opasan kad nastupi toplo i vlažno vrijeme.

U izvješću se upozorava i na potrebu povećanja kapaciteta zdravstvenih sustava, koji bi uskoro mogli postati nedostatni ako se virus nastavi širiti ovom brzinom.

"Analize koje je proveo ECDC pokazuje da, ako pandemija nastavi napredovati sadašnim tempo bez snažnih protumjera i povećanja kapaciteta kreveta za intenzivnu skrb, postoji velika vjerojatnost da će u mnogim zemljama EU-a i Europskog ekonomskog prostora (EU/EEA) potreba za intenzivnom skrbi nadmašiti postojeće kapacitete", kaže se u izvješću.

Procjena rizika

Prema sadašnjoj situaciji u kojoj se koronavirus brzo širi u Europi, ECDC procjenuje rizik teškog oboljenja u općoj populaciji "umjerenim" i "vrlo visokim" za starije osobe i osobe s kroničnim bolestima.

Rizik da će kapaciteti zdravstvenih sustava biti nedovoljni procjenjuje se visokim. Pri tome nisu uzeti u obzir novi kapaciteti koji su osigurani u mnogim zemljama.

Preporuke ECDC-a

ECDC preporučuje da se mjere socijalnog distanciranja proaktivno primjenjuju kako bi se odgodio vrhunac epidemije i omogućilo zdravstvenom sustavu da se pripremi na povećani priljev inficiranih osoba.

Pranje ruku i uporaba maski kod osoba s respiratornim simptomima može pridonijeti usporavanju širenja virusa u zajednici.

Slojevita primjena socijalnog distanciranja (izolacija, karantena, zatvaranje radnih mjesta i obrazovnih ustanova), ograničenja kretanja i okupljanja mogu imati znatnu ulogu u smanjenju transmisije unutar zajednice pod uvjetom da se svi striktno pridržavaju.

Što se tiče zdravstvenih sustava, prioriteti su usporiti broj slučajeva koji trebaju intenzivnu skrb, čuvati rizične skupine i zaštititi zdravstvene radnike.

Pacijenti s blagim simptomima, posebice oni koje ne spadaju u rizične skupine, mogu se zbrinuti doma s uputama koje trebaju slijediti ako se simptomi pogoršaju. Preporučuju se i mjere za prevenciju transmisije unutar kućanstva.

ECDC navodi, citirajući znanstvena istraživanja, da koronavirus može preživjeti u zraku do tri sata, do četiri sata na bakrenim površinama, do 24 sata na kartonu i dva do tri dana na plastici i nehrđajućem čeliku. (Hina)