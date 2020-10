Epidemiolozi su na izmaku snaga, poručio je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zvonimir Šostar. Građanima šalje apel.

U posljednja 24 sata zabilježeno je 890 novih slučajeva zaraze koronavirusom te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5519. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Zvonimir Šostar poslao je apel građanima.

"Zamolio bih naše sugrađane da zaista nema potrebe da stvaraju enormne kolone prijepodne jer mi radimo do 14 sati i neće ništa prije biti gotov nalaz. Mi i dalje držimo standard od 24 sata, dobit će na vrijeme svoje nalaze", kazao je Šostar. Najviše ga je strah da virus s mlađe populacije ne prijeđe na starije sugrađane.

"Ako se to dogodi dobit ćemo zakrčenje zdravstvenog sustava i onda ćemo tek biti u velikom problemu. Vidjeli smo što se događalo u Italiji, Bergamu kada su ljudi masovno umirali. Nikome to ne treba, pa ako smo već neodgovorni prema sebi budimo odgovorni makar prema našim starijim sugrađanima".

Napominje kako moraju paziti da virus ne uđe u njihovu ustanovu.

"Jer ako uđe opet ćemo imati ogroman problem. Ljudi su na izmaku snaga, nama nedostaje liječnika, 200 kontakata stignu naši obraditi, ali ovih 100 nam nedostaje i ostaje nam svaki dan jedan broj ljudi koje ne stignete fizički nazvati. Epidemiolozi rade od 7 ujutro do 1 do 2 u noći, nazivaju kontakte, na mikrobiologiji od 7 ujutro pa do 2 do 3 u noći", kazao je Šostar.

