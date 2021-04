Zbog velikog rasta broja novozaraženih raste broj hospitaliziranih. U Općoj bolnici Varaždin ukinut je hladni operacijski program. KB Dubrava također bilježi veći priljev bolesnika. Iz bolnice kažu kako 20 posto novih bolesnika završi na intenzivnoj jedinici, stoga se u četvrtak otvara šesta jedinica intenzivnog liječenja. Stožer civilne zaštite Šibensko-kninske županije apelira na pridržavanje mjera kako bi se izbjeglo novo zatvaranje. Poručuju da je bolnički sustav prenapregnut i više nije u mogućnosti građanima pružiti zdravstvenu uslugu i skrb koja im je potrebna.

Rijeka je od ponedjeljka zatvorena, ima najstrože mjere u državi, a sve to kako bi se smanjio broj pozitivnih, a i kako bi se smanjio pritisak na bolnički sustav.

Sljedeća dva tjedna Primorsko-goranska županija živjet će pod posebnim epidemiološkim mjerama, a prvi rezultati vidjet će se tek za desetak dana.

Kakvo je stanje u riječkoj bolnici, u Dnevniku Nove TV kazao je gost dr. Igor Barković, pulmolog i voditelj post-COVID ambulante.

"Stanje je najteže do sada, već neko vrijeme imamo velik broj inficiranih, samim tim i onih postotak onih koji dolaze na bolničko liječenje. Imamo 212 bolesnika kod nas, na to dodajte trideset bolesnika u Opatiji, plus bolesnika, takozvanih postCOVID, dugo se liječe, već više od mjesec dana u bolnici", rekao je Barković.

"Situacija je u najmanju ruku rečeno - loša", dodao je Barković. Za otvaranje novih odjela kaže kako rezerve još ima, ali ako bude potrebno, i to će napraviti. "Vjerujte, teško nam je, umorni smo", istaknuo je Barković.

Pola oboljelih na respiratorima umire

"Na današnji dan je 16 pacijenata na respiratorima. Prema statistikama, negdje malo više od 50 posto bolesnika na respiratoru umre. To ovisi o dobi, težini drugih bolesti, težina infekcije, upale pluća koju imaju, a vidimo i da nam dolaze sve mlađi bolesnici koji imaju teške oblike bolesti, čak i sa smrtnim ishodom", rekao je Barković.

Jedan mladić je umro, imao je visok tlak i umjerenu pretilost. Barković objašnjava kako se u medicini pretilost mjeri prema indeksu tjelesne mase, BMI-u.

"Izrazita pretilost je rizikofaktor za mnoge bolesti, pogotovo u intenzivnom liječenju, pa tako i kod koronabolesnika", istaknuo je Barković.

"Ti bolesnici imaju smanjenu rezervu, teže ih je ventilirati, imaju koegzistirajuće bolesti", dodao je Barković. "Mi pretilost mjerimo u vezi s visinom, računato u BMI-u, više od 25 je pretilost", rekao je Barković.

Zdravstveno stanje bolesnika zahtijeva dugotrajno liječenje

"Što više ima koegzistirajućih bolesti, to su oboljeli pod većim rizikom. I godine povećavaju rizik, ne samo za smrtnost nego i za dugotrajno liječenje", rekao je Barković i dodao da je problem epidemije što zdravstveno stanje bolesnika zahtijeva dugotrajno liječenje.

"Bolesnici dugotrajno traže liječenje, iako nisu infektivni. Ne možemo ih pustiti kući. Traže visoke doze kisika, njegu i bolničko liječenje", rekao je Barković.

To dodatno opterećuje bolnice. "Zato imamo smanjen obrtaj bolesnika, pogotovo ovih najtežih", rekao je Barković i istaknuo da više nema pravila u tome tko se mora sve paziti.

"Zdravi ljudi imaju manji postotak rizika, no ne znači da neće oboljeti, da neće teže oboljeti i ne znači da neće dobiti dugotrajan oblik bolesti", zaključio je Barkovi.

