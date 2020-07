Ako je suditi prema intervjuu koji je američki predsjednik Donald Trump dao za Fox News, Amerika je od prve po smrtnosti postala prva po preživljavanju od koronavirusa. Trump je poslao poruku i Europi.

Amerika je prva, ali ne po umrlima, nego preživjelima, tvrdi predsjednik Trump. ''Mislim da imamo jednu od najmanjih smrtnosti. Čuo sam da imamo najmanju smrtnost na svijetu. Imate li brojeve, molim Vas? Ja sam čuo da imamo najmanju smrtnost na svijetu'', izjavio je američki predsjednik u intervjuu za Fox News.

Poručio je da je tvrdnja da SAD ima najveću smrtrnost u svijetu fake news.

Trump je kazao i da se nije trebao dogoditi niti jedan smrtni slučaj. ''Ne bi trebao biti ni jedan slučaj. Došlo je iz Kine. Nisu nikad trebali dopustiti da pobjegne. Nisu ga nikad smjeli pustiti van. Pogledajte Europu, pogledajte europske brojeve'', rekao je.

''Mnogi zaraženi su mladi koji će se izliječiti u jednom danu''

Nakon što mu je novinar kazao da je u cijeloj Europi smrtnost 6000, Trump je kazao da se u Europi stanovnike ne testira kao u SAD-u.

Na pitanje je li moguće da je koronavirus u SAD-u ''gadniji'' nego je u Europi, Trump je odgovorio: ''Moguće je da oni ne testiraju, eto to je moguće. Mi pronalazimo slučajeve, a mnogi od tih slučajeva izliječe se automatski. Mi pronalazimo slučajeve, drugim riječima pronalazimo si nevolje. U svakom slučaju, dajemo materijala lažnim vijestima, da kažu: 'Oh, imamo više slučajeva'. Mnogi od tih slučajeva su mladi ljudi, koji će se izliječiti za dan. Šmrcaju. Pretpostavljam da ih je 99, 7% koji će ozdraviti, i to u mnogim slučajevima vrlo brzo'', kaže Donald Trump.

Kada mu je novinar spomenuo da je EU zabranila putovanja američkih stanovnika, Trump je kratko poručio: ''Zabranit ćemo i mi njima''.