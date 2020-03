Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da bi se sto tisuća mrtvih od posljedica koronavirusa u SAD-u moglo smatrati "dobro obavljenim poslom" te najavio odustajanje od ranijeg plana ponovnog pokretanja gospodarskih aktivnosti do sredine travnja, prenose agencije.

Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući Donald Trump kazao je da je njegova administracija snizila svoje ranije procjene potencijalnih smrti u SAD-u od Covida-19 s prethodnih 2,2 milijuna te ocijenio kako bi, ako Sjedinjene Države uspiju taj broj ograničiti na sto tisuća, to značilo da je odrađen odličan posao.

"Ako bismo uspjeli zadržati tu brojku na rečenih 100 tisuća, to je užasan broj, možda čak i na manje (...) Tako da imamo između 100 i 200 tisuća, onda smo svi zajedno napravili odličan posao", rekao je Trump, prenosi dpa.

Svoju raniju izjavu kako želi da gospodarstvo bude ponovno pokrenuto do Uskrsa, 12. travnja, nazvao je "ambicioznom". "Do Uskrsa bismo trebali dosegnuti vrhunac i polako početi silaznu putanju, i to, nadam se, znatno", rekao je američki predsjednik.

Smjernice o socijalnom distanciranju vezanom za pandemiju, koje su uvedene na dva tjedna i trebale isteći sljedeći tjedan, produljio je do 30. travnja. "SAD produljuje smjernice do 30. travnja radi zaustavljanja širenja koronavirusa. Ništa nije gore od preuranjenog proglašenja pobjede", izjavio je Trump, prenosi Reuters.

Broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom u Sjedinjenim Američkim Državama, prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins, iznosi 142.106. Ukupno je 2479 ljudi dosad umrlo od posljedica Covida-19, a oporavljenih je 2686.

"Stopa smrtnosti svoj će vrhunac najvjerojatnije zabilježiti za dva tjedna", izjavio je Trump. Amerikancima je poručio: "Što se bolje budete ponašali, brže će se okončati ova noćna mora."

Ranije u nedjelju direktor Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti Anthony Fauci izjavio je za CNN da će pandemija, ako mjere suzbijanja njezina širenja ne budu uspješno provedene, vjerojatno odnijeti između 100 i 200 tisuća života u SAD-u. (Hina)