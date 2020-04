Na splitskim ulicama od ponedjeljka su angažirane i dodatne snage kako bi se pojačao nadzor nad provođenjem mjera koje izdaje nacionalni stožer. Uz policiju i vatrogasce, HGSS i komunalne redare, u ophodnjama su povjerenici gradskih kotara.

U borbi protiv koronavirusa u Splitu žele pojačan nadzor nad provođenjem mjera pa su u tom poslu angažirali dodatne snage - civilnu zaštitu. "Pozitivne su reakcije. Ipak su ljudi shvatili ozbiljnost situacije i relativno se pridržavaju, nose maske i rukavice. Mi moramo raditi svakih sat, sat i pol ophodnje, i upozoravati ljude da se ne okupljaju i da se malo razdvoje", kaže Siniša Tvrdić iz Civilne zaštite.

Kritike upućene Dalmaciji bile su opravdane, smatraju neki. "Prvi san vidija dva kafića di su zamračili stakla, di je bilo pedeset ljudi unutra. To nema veze s logikom, zdravom pameti", kaže ribar Ivica. Ipak, kaže da je zadnjih dana bolje. "Ljudi se kontroliraju. Nema nikoga. Evo ja san ovde cilo jutro. Tu san u brodu, tamo mi je kašun. Znači skuter, brod, doma. Ako ima koju ribicu očistit i to je to."

Odlazak po namirnice jedino je na što se odlučuje velika većina. "Puno manje ljudi svakako ima, ali nije to još prava karantena, ne. Mislim da bi se više trebali pridržavati, ali evo i ja sam izašla jer trebam. Tako da možda svatko tako misli", veli Splićanka Valerija.

Neki bez kafića, pa i zatvorenih, ne mogu. Pa je tako Boris sjeo na terasu zatvorenog kafića. "Mogu ja sedit i na šentadu doli, ali ovde iman stol, haha... Malo san se raskomodija. Pazin na one mjere koje su nam preporučili."

Kretanje na Marjanu je ograničeno pa tamo nije bilo ni rekreativaca. Na Bačvicama bez picigina, ali neki ipak nisu odoljeli suncu. Izlike su različite. "Operira sam kuk. Već ima skoro godinu dana. I onda vježbam radi kuka. A inače znam da je to jako opasno, da nije lipo izać na Bačvice se kupat", kaže Goran.

Većina građana prati upute stožera. "Nije bilo bitnih odstupanja u provođenju ovih mjera i u tom smislu možemo samo zahvaliti građanima na disciplini koju su pokazali", rekao je dogradonačelnik Splita Nino Vela. Potvrđuje to i policija. "Provjerili smo 275 osoba i od tih 275 osoba, samo dvije osobe su kršile mjere samoizolacije, što je jako dobar nastavak trenda koji već imamo desetak dana", rekao je Marko Srdarević, zamjenik načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Od 61 dojave zbog grupiranja, utvrdili su samo četiri. Od toga dva okupljanja na - misnim slavljima.

"S epidemiološkog stajališta to je nedopustivo s obzirom da je situacija kakva je. Svi smo mi vjernici, ali ukoliko je takav naputak ne samo iz stožera nego i biskupa, nadbiskupa i samog Pape, ja mislim da bi se trebalo ipak u svrhu zaštite zdravlja poštivati te mjere", rekla je Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Jer značajan porast oboljelih zadnje je po čemu želimo pamtiti ovaj Uskrs.

