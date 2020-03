Koronavirus je izazvao crni ponedjeljak na svjetskim financijskim tržištima. Burzovni indeksi strmoglavo su pali. Znatno su pale i cijene nafte.

Na njujorškom Wall Streetu trgovanje je otvoreno zvonjavom i zbog strmoglavog pada vrijednosti dionica odmah prekinuto na 15 minuta. Dan je završen s burzovnim indeksom u minusu većem od sedam posto. Slično ili čak i gore je na većini velikih svjetskih burzi.



''Prošli tjedan smo imali najgori tjedan u 11 godina s velikim gubicima i padom od oko 11 posto. Današnji pad označio je ubrzavanje svega toga. Ovakvo kretanje cijena jako je štetno“, kaže Michael McCarthy s australske burze.



Rasprodaja dionica, već nazvana Crni ponedjeljak, izazvana je dramatičnim padom cijena nafte. One već neko vrijeme tonu zbog utjecaja epidemije koronavirusa na svjetska gospodarstva. Današnji pad vrijednosti nafte koji je u jednom trenutku iznosio čak 30%, posljedica je naftnog rata koji je pokrenula Saudijska Arabija nezadovoljna ruskim odbijanjem smanjenja proizvodnje.



"Kad to dodate na tržište koje je puno straha zbog mogućeg globalnog ekonomskog usporavanja uslijed virusa, što mislim da još nismo vidjeli, završite sa savršenom olujom. To je ono što danas imamo unutra."



I dok vrijednost crnog zlata tone, ono pravo zlato, kao i uvijek u vrijeme krize, sve je skuplje. Cijene su na najvišoj razini u posljednjih sedam godina.



"Sumnjam da ono što se događa na tržištu obveznica i naravno tržištu nafte je znak da bismo mogli ići prema globalnoj recesiji."



Posljedice koronavirusa ne osjeća samo financijska industrija. Pogođena je i filmska.



"Za globalnu filmsku industriju to je katastrofa, kao i za zračne prijevoznike, jer sva kina u Kini su zatvorena. Još nisu zatvorena u Europi i Americi, ali Kina je najveće tržište na svijetu."



Već je otkazano nekoliko filmskih festivala, a odgođen je i pohod po kinima novog filma iz James Bond serijala.

