Čitatelj DNEVNIK.hr- a požalio nam se da je njegov termin za cijepljenje drugom dozom AstreZenece preko platforme Cijepise iznenada otkazan. Iz ministarstva tvrde, nije potvrdio termin. Nakon što smo dobili takav odgovor kontaktirali smo još jednom Zdravka Neseka kojeg je iznenadilo otkazivanje termina.

Zdravko Nesek cijepio se prvom dozom AstraZenece i uredno dobio novi termin za drugu dozu, no ubrzo mu je na mail stigla obavijest da je njegov termin - otkazan i pozvana je druga osoba.

Kontaktirali smo ministarstvo zdravstva koje nam je odgovorilo kako ''navedena osoba nije potvrdila datum za cijepljenje drugom dozom cjepiva AstraZeneca kako je predviđeno programom prijave putem platforme, pa je njegov termin dodijeljen osobi koja je na odgovarajući način potvrdila svoj termin dolaska na cijepljenje drugom dozom''.

''Nisam, nisam potvrdio termin na link, ispričavam se. Zaboravio sam to napomenuti. To je moja greška. No nisam ga potvrdio jer sam shvatio kako postoji velika mogućnost da u to vrijeme ne budem u Zagrebu. Pokušavao sam to dogovoriti sa suprugom i dobiti broj 0800 0011 koji je naveden u mailu s terminom kako bi se konzultirao što mogu napraviti i mogu li dobiti termin nekoliko dana kasnije, kada sam siguran da ću biti u Zagrebu. U međuvremenu sam dobio mail s otkazivanjem termina'', objasnio nam je Nesek koji ističe kako nigdje u mailu s terminom ne postoji rok u kojem je potrebno odgovoriti s potvrdom ili otkazivanjem termina.

Mail s terminom cijepljenja (Foto: DNEVNIK.hr)

''Da je u mailu pisalo da postoji određeni rok, npr. dva dana, reagirao bi u tom roku, ovako sam mislio da imam malo vremena da se pokušam organizirati i dobiti informaciju. Istina je da nisam kliknuo na link, ali nije mi bilo ni na kraj pameti da trebam odgovoriti odmah. Pokušao sam ih dobiti na telefon, ali na taj broj teško je nekoga dobiti'', rekao nam je Nesek.

U mailu zaista nije naveden nikakav određeni rok. Dok smo pričali Nesek je pokušao kliknuti na taj link. Zanimalo nas je što će se dogoditi. Hoće li dobiti obavijest da je taj termin popunjen, da je istekao rok za odgovor ili nešto treće.

Zanimljivo suprotno svim našim očekivanjima dobio je potvrdu termina, pa još jednom nakon klika. I mi smo na istom linku dobili potvrdu da smo uspješno prijavljeni na cijepljenje.

Mail s potvrdom (Foto: DNEVNIK.hr)

''Želim da istaknete da je samo cijepljenje na Velesajmu savršeno organizirano, liječnici, sestre i tehničari su divni i brinu o svima koji dođu na cijepljenje. Problem je u platformi, koja očito ima nedostatke'', objašnjava Nesek.

''Kada pogledate email s potvrdom termina uočljivo je da nema nikakvog vremenskog upozorenja, samo može klik ili ništa. Moje je bilo ovo ništa. Po meni trebalo bi doći do ažuriranja mojeg zapisa sa nekom oznakom potvrde, datuma i vremena klika na link. I ništa drugo. Moj zapis ne bi smio biti izbrisan iz baze, nikako'', objašnjava nam čitatelj.

I nama je to jasno, kao što nam je jasno da platforma koja je koštala milijune definitivno ima propuste, te može dovesti ljude u nedoumicu i izazvati krivu reakciju. Znamo da je ministar obećao popraviti platformu, premijer objasnio da je dao jasne naloge, ali ovakvi i slični problemi i dalje se pojavljuju iz dana u dan.

Nesek je sada zabrinut da nema svog termina za drugo cijepljenje, kao i kako će se, kada i kojim putem naručiti na njega. ''Pokušat ću informaciju dobiti telefonski'', rekao nam je.