Nakon jučerašnjeg rasta broja zaraženih u Srbiji epidemiolog Predrag Kon izjavio je kako će na sljedećoj sjednici krizni stožer odlučivati o konkretnijim mjerama za vikend.

Poručio je kako se do vikenda mora nešto poduzeti te da do tada treba razmisliti kako bi se to moglo organizirati. Naveo je i kako su kao glavna mjesta zaraza uočeni restorani i kafići.

U posljednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus pozitivno 3460 osoba od 15.200 testiranih. Preminulo je 17 ljudi. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut, na respiratorima su 152 pacijenta.

Krizni stožer za borbu protiv koronavirusa danas je zasjedao, ali nije donio nikakvu odluku o pooštravanju mjera. Odluka je prebačena za petak, kada će ponovno zasjedati.

"Za sada nema skraćivanja radnog vremena, a vidjet ćemo kasnije", rekao je Kon i dodao da "sat-dva ne rješava pitanje, glavno pitanje je poštovanje mjera, koje je teško dostići".

Prema njegovim riječima, medicinski dio Kriznog štaba smatra da bi trebalo zatvoriti sve, da doslovno ništa ne radi, ali to bi bilo nemoguće provesti. "Ja sam to rekao, ali to nije bila opcija za razgovor", kazao je Kon.

Rekao je i da se razgovaralo o školama, kao i da je naloženo da se pojača nadzor u svakoj školi i pravilo je da se ako se u istom razredu pojave dva slučaja koronavirusa prelazi na online nastavu za taj razred, ali to je u nadležnosti škola i one to provode.

Podsjetimo, u Srbiji u posljednja dva tjedna raste broj novozaraženih, a epidemiolozi upozoravaju da glavni udar tek stiže. Posebno zabrinjava činjenica da je sve veći broj zaražene djece.

Srbija je jučer imala 3257 novih zaraženih, a preminulo je 15 oboljelih. Trenutačno im je na respiratorima 157 pacijenata, a hospitaliziranih je 3727.

"Situacija je ozbiljna, ali moramo vidjeti što će se dogoditi ovaj tjedan. Tada ćemo imati sliku toga što se događalo na skijalištima. Uočeno je više zaraženih kod mlađe populacije i to me malo plaši", kazao je dr. Branislav Tiodorović.