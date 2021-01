Na konferenciji na novinare Nacionalnog stožera otkriveno je i nekoliko detalja o cjepivima protiv koronavirusa.

Na presici Nacionalnog stožera šef HZJZ-a Krunoslav Capak objasnio je zašto je Hrvatska naručila najviše cjepiva AstraZeneca-Oxford, koje još nije ni registrirano.

"Prvi ugovor koji je ponuđen bio je onaj AstraZenece i pretpostavljalo se da će oksfordsko cjepivo biti prvo i spremno za korištenje. Cijena je bila povoljna i s obzirom na to da je to bilo prvo cjepivo koje se očekivalo, naručili smo one količine za koje smo mislili da će pokriti najugroženije skupine", rekao je Capak. Naveo je i kako će Hrvatskoj pripasti 7 milijuna doza tog cjepiva.

Dodao je kako imaju informaciju kako je cjepivo AstraZenece pred registracijom te da je predviđeni datum registracije tog cjepiva u Europskoj uniji 29. siječnja. Podsjetimo, cjepivo je krajem prošle godine odobreno u Velikoj Britaniji. Capak je naglasio i da je učinkovitost tog cjepiva protiv teških oblika bolesti gotovo 100 posto.

Na pitanje koliko doza cjepiva propadne na nekoj lokaciji jer se ne javi dovoljan broj ljudi, kazao je da rasapa nema te otkrio kako je Pfizer inicijalno naveo kako u jednoj bočici ima 5 doza cjepiva, no na terenu se ispostavilo da se može iz jedne bočice dobiti 6 doza.

"To smo prijavili Pfizeru ne bi li nam potvrdili da je to u redu, i potom su oni odredili kako je u jednoj bočici šest doza. To su prijavile i neke druge zemlje. Iz Pfizera su javili kako ćemo to morati dodatno platiti, to kreće o ponedjeljka. Kako je došlo do toga, morate pitati Pfizer", kazao je Capak.

Istaknuo je ranije i da na cjepivo Moderne nije pristigla nijedna prijava o nuspojavama.