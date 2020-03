Na popodnevnoj konferenciji za novinare članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite istaknuli su kako su razočarani ljudima koji krše mjere samoizolacije.

"Nismo zadovoljni pridržavanjem mjera samoizolacije, samo jutros je u ljekarne Grada Zagreba ušlo 18 ljudi koji su prekršili mjere samoizolacije", kazala je Maja Grba Bujević.

"Ako netko sa rješenjem za samoizolaciju ode u ljekarnu, to je neopisivo neodogovorno", ističe Davor Božinović koji je pohvalio građane koji se pridržavaju zadanih mjera te onima koji su pokrenuli inicijative za pomoć starijim građanima. Božinović moli sve da se ponašaju savjesno, odgovorno i solidarno u kupovini jer ne žele uvoditi restrikcije u smislu količine roba koje netko može kupiti.

Što se više pridržavamo mjera, bit će manje restrikcija

"Moramo djelima pokazati da su ljudi i životi naša najveća vrijednost jer ovo je izazov bez presedana s kojim se suočava, ne samo Hrvatska, ne samo Europa, nego cijeli svijet. Iako mnogima to još očito nije jasno, činjenica je, ako se ne pridržavamo naloženih mjera, znatno se povećava se mogućnost da budemo zaraženi i da zarazimo druge, a da toga nismo ni svjesni. Što se više zadržavamo u kućama, pogotovo stariji ljudi, bit će nam bolje svima. S obzirom na analize koje smo dobili od lokalnih stožera, intenzivno razmatramo mogućnost ograničavanja javnog prijevoza, ali i međugradskog prijevoza. I autobusima i vlakovima. Taksi službu za sad ne bi dirali, jer epidemiolozi kažu da to još nije u toj mjeri ugrožavajuće za one koji se voze u taksiju.

"Što se više pridržavamo mjera koje su donijete, bit će manje potrebe za restrikcijama. Nove, tvrđe mjere značit će i dodatno opterećenje za javne službe koje su itekako angažirane u ovom trenutku, duže će trajati ova naša borba, a rezultati će biti s težim posljedicama", upozorio je Božinović te dodao kako je uvjet za uvođenje strožih mjera pravni okvir te se sustavi testiraju, a nekoliko sustava je već u funkciji. Jedan od njih im je omogućio da detektiraju ljude koji su kršili samoizolaciju i otišli u ljekarnu.