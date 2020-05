Švedska epidemiologinja Annika Linde, koja je bila na čelu borbe protiv svinjske gripe i SARS-a u toj zemlji, smatra da je država pogriješila u pristupu epidemiji koronavirusa.

Annika Linde je od 2005. do 2013. bila švedska državna epidemiologinja, a do sada je podupirala odluke svog nasljednika Andersa Tegnella, piše The Guardian. No, zbog velikog broja umrlih od koronavirusa u usporedbi sa susjednim zemljama, Linde se predomislila.

"Mislim da smo trebali više vremena za pripremu. Da smo se zatvorili ranije, imali bismo priliku osigurati da imamo sve potrebno kako bi zaštitili najranjivije", kazala je Linde.

Švedska nije uvela stroge mjere kao ostale zemlje, u nadi da će populacija steći imunitet krda, no druge zemlje su svojim primjerom pokazale da se epidemija može staviti pod kontrolu i očuvati živote.

Švedska vlada ima većinsku potporu javnosti, a Linde je prva visoka dužnosnica koja je javno iznijela svoje oprečne stavove, piše spomenuti list.

Inače, u Švedskoj je od početka epidemije oboljelo više od 33.000 ljudi, a umrlo je 3992. Glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell dao je preporuku da se protiv širenja virusa koriste dobrovoljne mjere, za razliku od drugih država koje su uvele obavezne mjere i karantenu.