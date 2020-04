Ministar zdravstva Vili Beroš u nedjelju se na konferenciji za medije osvrnuo i situaciju u splitskom Domu za starije i nemoćne u kojem se prije nekoliko tjedana pojavila zaraza koronavirusom. Ponovio je da je ministarstvo za koje je on nadležan obavilo nadzor i istaknuo da niti jedna europska država ''nije obranila domove''.

Ministar zdravstva Vili Beroš još u subotu je kazao da je zbog pojave koronavirusa u domu za starije i nemoćne obavljen inspekcijski nadzor u splitskom Zavodu za javno zdravstvo te nad liječnicom Doma za zdravlje te da nisu pronađene nepravilnosti u radu. Neslužbeno se doznalo i da inspektori Ministarstva socijalne skrbi nisu pronašli nikakve nepravilnosti ni propuste u radu djelatnika splitskog Doma.

Beroš je u nedjelju istaknuo je da u Europi veliki postotak preminulih od koronavirusa uključuje upravo osobe starije dobi.

"Jučer sam rekao i mogu ponoviti da zdravstvena inspekcija nije pronašla odstupanja. Međutim, postoje druge institucije ove države koje, ukoliko ustanove određene detalje, mogu istraživati dalje. Sa zdravstvenog aspekta, ako postoji neka sumnja može se, uz zdravstvenu inspekciju zatražiti i stručno postupanje drugih institucija. I sami znate da nalaz inspekcije u Ministarstvu demografije nije gotov i treba ga pričekati da bi zaključivali što i kako će biti", rekao je Beroš.

Ministar kaže i da će se jedinstveno izvješće nadležnog ministarstva i zdravstvene inspekcije napraviti kada sve inspekcije odrade svoj dio posla.

''Moja je završila i jasno sam i transparentno rekao njen nalaz. Čekamo da završi inspekcija Ministarstva demografije pa ćemo ih komparirati'', poručuje ministar zdravstva.

Na pitanje kako je moguće da nitko ne odgovara za pojavu virusa u domu za starije, Beroš je odgovorio da je to zato jer je riječ o bolesti koja pogađa najstarije. ''Nema države u Europi koja je obranila domove za starije'', kaže Beroš. Ministar je kazao da je liječnica koja je brinula o štićenicima Doma ulagala veliki napor.

''Ono što je potrebno znati jest da je liječnica djelatnica Doma zdravlja u Splitu i kao takva nije djelatnica Doma za starije i nemoćne, nego je na principu kućnih posjeta bila u Domu. Ja sam u nekoliko navrata razgovarao s ravnateljem Doma zdravlja u Splitu koji mi je rekao da je ta liječnica uložila enorman napor da bi zbrinjavala sve te bolesnike'', rekao je Beroš.

Istaknuo je da je potrebno na umu imati ''trenutak u kojem je Europski centar za kontrolu bolesti promijenio definiciju bolesti COVID-19. ''To je trenutak koji je triger za sve liječnike da posumnjaju na COVID infekciju. Točan datum zna kolega Capak i znam ja, a pitanje je li liječnica prije tog datuma i prije promjene definicije bolesti uopće mogla posumnjati, s obzirom na to da se tamo nalaze kronični bolesnici'', objasnio je ministar zdravstva. Poručio je da se, ukoliko to javnost želi, može dostaviti i kronologiju događaja u tom domu.