Austrijski parlament odlučio je uvesti obavezno cijepljenje za odraslo stanovništvo. Obaveza bi vrijedila od 1. veljače.

Prva je to država u Europi koja se odlučila za taj korak, unatoč žestokim prosvjedima. Određene su i kazne za one koji se ne budu pridržavali, a ići će do čak 3600 eura.

Za zakon je glasalo 137 zastupnika, 33 ih je bilo protiv. Cijepljenje će biti obavezno za sve starije od 18 godina. Izuzete će biti trudnice, oni koji se ne mogu cijepiti zbog medicinskih razloga te oni koji su koronavirus preboljeli zadnjih šest mjeseci, javlja AP.

Vlasti navode kako je mjera bila opravdana jer je broj cijepljenih u toj zemlji premali. Nadaju se kako će to spriječiti daljnji udar na austrijske bolnice.

Ministar zdravstva Wolfgang Mueckstein nazvao je obvezu cijepljenja velikim i zadnjim korakom u borbi Austrije protic pandemije. Žele izbjeći i konstantna otvaranja i zatvaranja zemlje.

Osim Zelenih, koji su koalicijski partneri konzervativaca, zakon su podržale i socijaldemokrati i liberali.

Protiv je bila samo krajnja desnica u ime očuvanja individualnih sloboda.

Čelnik FPÖ, koji se oštro protivi cijepljenju, rekao je da ta mjera "otvara put totalitarizmu u Austriji".

"Danas nemamo većinu u parlamentu, ali je imamo vani", rekao je Herbert Kickl i obećao da će se suprotstaviti zakonu.

Brojni Austrijanci svakog vikenda prosvjeduju protiv mjera obveznog cijeljenja.

U takvu napetom ozračju, vlada je u strahu od izgreda objavila ovaj tjedan da će uvesti "zaštitni prostor" oko zdravstvenih ustanova, mjesta za cijepljenje i testiranje.

I u četvrtak je manja skupina prosvjedovala na prilazu parlamentu.

Vlada tvrdi da cilj nije nametnuti cijepljenje silom već natjerati na cijepljenje financijskim sankcijama.

Sve se događa u vrijeme kada Austrija bilježi rekordan broj zaraženih zbog širenja varijante omikrona.

Više od 30.000 zaraženih u posljednja 24 sata bilo je potvrđeno u srijedu. Cijepljeno je 72 posto od 8,9 milijuna stanovnika.