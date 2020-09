Druga najmnogoljudnija australska država Viktorija koja je ujedno bila i žarište Covida-19 u zemlji, ubrzat će ublažavanje ograničenja socijalnog distanciranja, budući da se broj zaraženih usporio na manje od 20 slučajeva dnevno, rekao je u nedjelju premijer te zemlje.

U Viktoriji je u protekla 24 sata zabilježeno 16 slučajeva Covida-19, no ta zemlja je početkom kolovoza stavila gotovo svih pet milijuna stanovnika glavnog grada Melbourna pod jednu od najstrožih blokada na svijetu.

Budući da su slučajevi znatno ispod rekordnog jednodnevnog maksimuma od preko 700 slučajeva prijavljenih u kolovozu, premijer Viktorije Daniel Andrews rekao je kako će se neka ograničenja, uključujući noćni policijski sat, gotovo momentalno ukinuti.

Preostala ograničenja mogla bi biti ublažena nešto ranije, kada brojevi slučajeva dostignu neke prihvatljive razine. U Viktoriji su prvotno mjere trebale ostati na snazi do kraja studenog. "Postigli smo veći napredak nego što smo se nadali da ćemo postići u ovom trenutku, no to ne znači da je s ovim gotovo“, rekao je Andrews.

Ubrzano ukidanje ograničenja u Viktoriji ojačava oslabjelo gospodarstvo. Pandemija u toj zemlji izbrisala je svaku nadu u brzi ekonomski oporavak, a Australija je ušla u svoju prvu recesiju u posljednja tri desetljeća, dok je efektivna nezaposlenost premašila 10 posto.

Spriječili drugi val virusa

Kao izravni poticaj gospodarstvu, Viktorija je priopćila kako će se od ponedjeljka 127.000 radnika vratiti na posao, što je za 30.000 ljudi više nego u prethodnom planu najavljenom početkom rujna.

Više od milijun ljudi u Viktoriji prima subvenciju za plaću od savezne vlade nakon što je u kolovozu naloženo zatvaranje velikih područja države kako bi se usporilo širenje virusa. Ograničenja su, međutim, spriječila drugi nacionalni val virusa.

Najmnogoljudnija australska država Novi Južni Wales u nedjelju je priopćila o prvom danu bez ijednog slučaja Covida-19 u više od tri mjeseca. Australija je izvijestila o nešto više od 27.000 slučajeva i 872 umrlih, što je znatno ispod broja viđenog u mnogim drugim razvijenim zemljama.