Američki predsjednik Donald Trump kazao je u četvrtak da u slučaju drugog vala pandemije koronavirusa neće pokušati uvesti karantenu i zatvoriti zemlju.

"Namjeravamo ugasiti vatru, nećemo zatvoriti zemlju", kazao je Trump referirajući se na mogući drugi val pandemije tijekom posjeta tvornici Ford u državi Michigan.

Do ove izjave dolazi istodobno s ublažavanjem restriktivnih mjera koje poduzima 50 američkih saveznih država, među kojima one s republikanskim vodstvom vrše pritisak za što bržim ponovnim pokretanjem zemlje, dok one s demokratskim vodstvom traže više opreza prilikom smanjenja restrikcija.

Dužnosnici javnog zdravstva upozorili su na prebrzo ublažavanje mjera ističući da bi to moglo voditi pojavi drugog vala virusa na jesen i zimu. Među njima raste strahovanje da neće ovisiti o političkoj ili javnoj volji hoće li mjere karantene ponovno biti potrebne.

Unatoč Trumpovu opiranju vlasti saveznih država i lokalne razine pribjegle su zatvaranju i uspostavi karantene u pandemiji koja je pogodila zemlju.

Trump odbio nositi zaštitnu masku iako je obvezna

Tijekom posjeta tvornici američki predsjednik odbio je nositi zaštitnu masku u javnosti, kako je inače predviđeno za boravak u zatvorenom prostoru, na što ga je podsjetio i državni odvjetnik te zemlje.

"Nisam htio dati medijima to zadovoljstvo da me vide s njom", rekao je Trump na pitanje zbog čega je odlučio ne nositi masku.

Glavna državna odvjetnica američke države Michigan Dana Nessel upozorila je Ford jer je dozvolio predsjedniku SAD-a da bez maske obiđe tvornicu respiratora.

Nessel je zaprijetila tužbom kompanijama koje dopuštaju ljudima poput Trumpa da bez maske hodaju po tvornicama i tako ugrožavaju zdravlje radnika, javlja CNN.

"Mislim da ćemo imati jako ozbiljan razgovor s Fordom. Znali su što trebaju učiniti, a to što su mu dopustili da hoda po tvornici bez maske može imati ozbiljne zdravstvene posljedice za radnike", rekla je Nessel i napomenula kako je nenošenje maske najgora moguća Trumpova poruka građanima.

"Nije ga bilo briga, sramim se"

"Sramim se što je on predsjednik SAD-a. Nije ga bilo briga za sigurnost radnika", izjavila je.

Američki predsjednik najavio je u četvrtak da će sve nacionalne institucije iduća tri dana spustiti zastave na pola koplja u spomen na sve Amerikance koji su izgubili život u pandemiji koronavirusa.

SAD u ponedjeljak obilježava Spomen-dan, koji je tradicionalno posvećen ratnim veteranima i poginulim vojnicima.

Vodeći demokrati u Kongresu Nancy Pelosi i Chick Schumer prethodno su pozvali Trumpa da se izvjese zastave na pola koplja jednom kada broj preminulih dođe do 100.000 osoba.

Prema podacima Sveučilišta Jonhs Hopkins više od 94.500 ljudi umrlo je do sada u SAD-u od zaraze koronavirusom. (Hina, M.T.)