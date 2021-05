Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) priprema se početkom idućeg tjedna odobriti cjepivo tvrtki Pfizer Inc i BioNTech protiv covida 19 za adolescente u dobi od 12 do 15 godina, izvijestio je New York Times pozivajući se na dužnosnike upućene u planove agencije.

Tvrtke su početkom mjeseca zatražile od FDA da i za adolescente odobri cjepivo koje je u Sjedinjenim Državama već odobreno za osobe starije od 16 godina.

Pfizer i BioNTech u ožujku su izvijestili kako su klinička istraživanja pokazala da je cjepivo sigurno i učinkovito te da izaziva snažnu reakciju u stvaranju antitijela kod djece u dobi od 12 do 15 godina.

Bude li cjepivo odobreno, najvjerojatnije će se idućega dana sastati savjetodavno vijeće Centara za kontrolu i prevenciju bolesti kako bi revidiralo podatke o kliničkim ispitivanjima te donijelo preporuke za uporabu cjepiva i za adolescente, dodaje se u izvješću New York Timesa.