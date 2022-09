LG vam donosi praktične savjete za postizanje najboljih rezultata prilikom pranja odjeće, posteljine i ostalog tekstila u vašem kućanstvu

Od malih smo nogu naučeni neke kućanske poslove obavljati na određen način, poput dnevnog ili tjednog usisavanja, razvrstavanja otpada ili pak pranja i sušenja rublja. Često potom svoje navike moramo prilagoditi tuđima i naći kompromis, ali se postavlja pitanje tko je u pravu, primjerice kod pranja rublja. Na koliko se pere bijelo, a na koliko tamno i šareno rublje? Hoće li nam se odjeća skupiti ako je peremo na previsokoj temperaturi? Koliko je deterdženta i omekšivača potrebno za određenu vrstu odjeće?



Sve su to pitanja koja si tijekom života postavljamo, stoga vam u nastavku donosimo praktičan vodič za pranje rublja – kako i na kojoj temperaturi prati bijelu, crnu i šarenu odjeću, kako odabrati program i idealnu temperaturu te kako izbjeći neke početničke pogreške. Naravno, svi su ti procesi lakši uz nove LG-eve modele perilica rublja s inovativnom AI DD tehnologijom.

Odvajajte rublje po bojama



Prvo i osnovno pravilo kod pranja jest odvajanje tamnog i šarenog od bijelog rublja. Naime, pri većim temperaturama može doći do proširenja vlakana i otpuštanja boje kod tamne i šarene odjeće, stoga je bolje izbjeći neželjene situacije i rublje razvrstati prije pranja. Uz to, tamna i šarena odjeća s vremenom postaje bljeđa pa ju je dobro prati sredstvima namijenjenima takvoj vrsti rublja i na temperaturi ne većoj od 40 stupnjeva, kako bi boje što duže ostale postojane.

Bijelu posteljinu, ručnike i donje rublje zbog higijenskih je razloga najbolje prati na 90 stupnjeva, dok se bijele košulje, majice i hlače najčešće peru na 40 ili 60 stupnjeva, ovisno o vrsti tkanine.

Uz odvajanje po bojama, bilo bi idealno odjeću odvajati i po vrstama tkanine pa bi tako za što dulju očuvanost vaših omiljenih odjevnih predmeta bilo najbolje zasebno prati pamučno rublje i rublje od ostalih prirodnih vlakana, rublje od mješovitih tkanina te rublje od osjetljivih materijala. Međutim, ako vam već i sama pomisao na toliko odvojenih hrpa rublja stvara glavobolju, spasonosno rješenje možete pronaći kod LG-evih perilica rublja, na što nas je podsjetio Gyula Toth, regionalni voditelj prodaje kućanskih aparata u LG-u. „LG-eve perilice rublja su, kao i ostala LG-eva rješenja za pranje rublja, opremljene AI DD tehnologijom koja pruža ugodniju i nježniju njegu tkanine. Revolucionarna tehnologija koristi dubinsko učenje i na taj način omogućava računalima automatsko određivanje optimalnog načina pranja za svaku vrstu tkanine. Određujući težinu i mekoću rublja pri svakom punjenju, LG-eve pametne perilice i sušilice rublja svaki put donose izvrsne rezultate, smanjujući oštećenje tkanine te čineći odjeću i posteljinu svježom i čistom. Također, tehnologija 6Motion™ koja obuhvaća šest različitih pokreta bubnja – valjanje, preskakivanje, ribanje, standardno, filtriranje i njihanje – maksimalno povećava učinkovitost pranja i performanse perilice.“



Zaštitite osjetljive tkanine



Šareno rublje i ono s uzorcima uglavnom se pere zajedno na 40 stupnjeva. Prije pranja budite oprezni s količinom omekšivača i obratite pozornost na upute na deklaraciji deterdženta. Osjetljive tkanine poput svile, satena i vune zahtijevaju posebnu pažnju pa se preporuča pranje u posebnoj vrećici za rublje, uz pozornost prilikom odabira temperature i trajanja ciklusa.

Status ciklusa pranja svoje robe u LG-evoj perilici možete pratiti i kroz mobilnu aplikaciju Smart ThinQ™ te tako bezbrižno uživati u drugim aktivnostima, a ostati opet besprijekorno povezani, gdje god se nalazili tijekom cijelog dana. LG se isto tako pobrinuo da s pomoću tehnologije TurboWash™360˚ vaša odjeća bude što brže čista i svježa. Brzi programi pranja na običnim perilicama mogu osigurati performanse pranja samo za mala punjenja. Međutim, LG TurboWash™360° može završiti pranje pola nazivnog punjenja čak i unutar 39 minuta, uz istovremeno osiguranje učinkovitosti pranja. To mu omogućavaju 3D multi mlaznice s inverterskom pumpom, koja kontrolira njihovu snagu i brzinu te mijenja uzorak prskanja vode kako bi bio optimalan za svako različito kretanje bubnja.



Posebnu pozornost pridajte sportskoj odjeći



Materijali koji se koriste pri izradi sportske odjeće dosta se razlikuju od svakodnevne odjeće. Posljednjih godina tehnologija i proces izrade sportske odjeće bilježi značajan napredak te su svojstva, poput brzog sušenja ili hlađenja, apsorpcije znoja, rastezljivosti, vodootpornosti i drugih uvelike poboljšana. Upravo je zbog toga bitno paziti pri pranju takve vrste odjeće, kako se ne bi uvukli neugodni mirisi ili izgubila funkcionalnost. Za sportsku se odjeću ne preporuča upotreba omekšivača jer svilenkastim i elastičnim nitima nije potrebna dodatna mekoća. A kad je riječ o temperaturi pranja, najbolje je koristiti onaj ciklus namijenjen posebno za takvu vrstu odjeće. Naravno, s LG-evom perilicom rublja ne trebate dodatno razmišljati, jer ona na temelju prikupljenih velikih podataka prepoznaje da je riječ o sportskom materijalu i odjeći te koristi pametnu njegu te optimalnu temperaturu i okretanje bubnja tijekom pranja, uz 18 posto bolju zaštitu tkanina.



Perite redovito



Osim samog načina pranja odjeće i posteljine, postavlja se pitanje i koliko ih često treba prati kako bi što duže ostale očuvane i čiste. Posebnu pozornost treba posvetiti donjem rublju, na kojem se sakupljaju znoj, bakterije i drugi mikroorganizmi te razne vanjske čestice, koji mogu uzrokovati neugodan osjećaj i miris. Zato je važno da donje rublje i čarape zbog higijenskih razloga perete nakon svakog nošenja.

Majice i košulje perite ovisno o količini znojenja i prisutnosti mrlja, pri čemu se za majice i košulje koje se nose u izravnom dodiru s kožom preporuča pranje nakon svakog nošenja. Hlače i traperice nisu toliko osjetljive kao majice i donje rublje, no i njih svakako treba osvježiti. Preporuča se pranje nakon tri do deset nošenja, a dobro ih je preokrenuti prije pranja kako bi se unutarnja strana detaljnije oprala te kako ne bi izblijedile. Posteljinu se pak preporuča prati najmanje svaka dva tjedna jer se tijekom noći, pogotovo ljetnih, znojimo te je pogodna za nakupljanje grinja i prljavštine. Jastuci i popluni se u pravilu peru svakih tri do šest mjeseci, dok se ručnici zbog svakodnevne upotrebe trebaju prati barem svakih četiri do pet dana. Još kvalitetnije pranje vam pružaju LG-eve perilice rublja s korisnom tehnologijom LG Steam™, koja upotrebom vodene pare uklanja 99,9 posto alergena koji mogu uzrokovati alergije ili probleme s dišnim sustavom.



Ekonomičnost prije svega



Ako se pitate u koje je doba dana najpraktičnije prati odjeću, odgovor je navečer jer je kod kućanstava s dvotarifnim mjenjačem cijena struje nakon 19 sati niža. Što se buke tijekom večeri i noći tiče, s LG-evim perilicama možete biti mirni možete biti na miru jer vam njihovi motori s tehnologijom InverterDirektDrive™ omogućuju manje buke i vibracija, što je rezultat povezivanja bubnja i motora perilice rublja. Prilikom doziranja deterdženta i omekšivača možete se osloniti na ezDispense™ koji automatski dozira optimalnu količinu deterdženta u fleksibilan pretinac.



LG-eve perilice rublja imaju oznaku AAA za energetsku učinkovitost, reduciraju vrijeme pranja i svode mogućnost oštećenja odjeće na minimum. Uz sve navedeno, nova generacija donosi još veći bubanj u istoj dimenziji perilice kao i dosad te svojim dizajnom pruža nevjerojatnu eleganciju i svježinu u svakom prostoru.