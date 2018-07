Izborniku Zlatku Daliću u rodnom Livnu pripremili su doček, a Dalić je oduševljen onime što ga je dočekalo. Zahvalio je svima koji su organizirali doček i glazbenicima koji su podigli atmosferu među publikom.

"Prelijepo, emocije su na vrhuncu. Bilo je puno dočeka u Hrvatskoj i svaki je bio veličanstven, ali ovaj je za mene poseban, u mom Livnu, u mom rodnom gradu. Puno je emocija, zaista prekrasno", rekao je novinarima nakon dočeka Zlatko Dalić.

Zahvalio je svima na organizaciji, kao i glazbenicima koji su pjevali za mnogobrojnu publiku te istaknuo kako ne može ne biti ponosan na sve ljudi koji su došli iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kaže kako njima posvećuje i rezultat na Svjetskom prvenstvu. "Svim ovim ljudima koji su danas bili tu, koji su došli, uzeli slobodan dan, potrošili svoje vrijeme i novce i došli ovdje da budu uz hrvatsku reprezentaciju i hrvatski narod. Poslali smo strašnu poruku svima, poruku ljubavi, tolerancije, mira, zajedništva i mislim da je prekrasno da se nastavlja jedna bajka u Hrvatskoj", riječi su izbornika Dalića.

Nakon svih dočeka, ali i samog prvenstva, Zlatko Dalić govori kako nije umoran, posebice kada vidi zajedništvo i ljubav kojima je okružen na dočeku u rodnom Livnu.

Nije zaboravio spomenuti niti sve ono što su Vatreni napravili na prvenstvu. "Sve ovo sad je njihova zasluga. Oni su igrali hrabro, dali su sve od sebe i to je narod prepoznao. Hvala mojim igračima, a ja sam samo mali, mali dio", govori skromno Dalić.

O Miroslavu Ćiri Blaževiću Dalić je rekao kako je on trener svih vremena, i to se neće promijeniti do kraja njegova života. Na pitanje koje se ovih dana postavlja izborniku, a to je pitanje ostanka na klupi reprezentacije, Dalić odgovara kako ne želi raditi posao u kojem nema podršku, ali ističe kako su ljudi koji su dočekali njega i Vatrene nejgova snaga.