Svi igraju kandidati i stranke na preferencijalne glasove, a Dnevnik Nove TV otkriva kako ispravno glasovati na predstojećim euro izborima.

Krajem mjeseca svibnja - hrvatski glasači izlaze na birališta. Biramo hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, a kandidata, barem što se europskih izbora tiče - nikad nije bilo više, pa nam se tako nude čak 33 kandidacijske liste, što je više u odnosu na izbore 2014., ali i 2013. godine.

I ovoga je puta, na izbornim listama manje žena, nego muškaraca. Taj je omjer 40 posto žena i 60 posto muškaraca.

Prosječna starost kandidata je 48 godina. Mladih koji žele predstavljati Hrvatsku u Europskom parlamentu relativno je malo. Samo 30 kandidata ima do 30 godina, a onih iznad 30 godina mnogo je više. Čak 366.

No, bez obzira tko je vaš favorit i je li to muškarac ili žena, ili netko mlađi ili stariji - svi oni nalazit će se na jednom glasačkom listiću, a svoj glas moći ćete dati i preferencijalno. To konkretno znači da je nekoliko načina kako možete glasovati, a da glasački listić bude ispravno popunjen.

Krenimo redom.

Listić je ispravan ako zaokružite samo jednu listu. Ispravan je također ako zaokružite listu i jednog kandidata s te iste liste. Ako zaokružite samo kandidata, odnosno jednoj osobi date preferencijalni glas, to znači da će glas dobiti i lista na kojoj je kandidat.

Ponovimo. Dakle glasujemo za listu ili za listu i kandidata s te liste ili samo za kandidata.

Ako listić uopće nije popunjen ili se iz njega ne može utvrditi volja birača, neće biti važeći, što bi primjerice bilo ovo - ako na biračkom mjestu zaokružite dvije liste, ili druga pogreška, ako ste zaokružili nekoliko kandidata, a niste listu.