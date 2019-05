Državno izborno povjerenstvo objavilo je prve rezultate izbora za Europski parlament. Donosimo prve reakcije iz stranačkih stožera.

Državno izborno povjerenstvo objavilo je prve rezultate izbora za Europski parlament 2019. Reakcije iz stranačkih stožera su različite.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u suzama je zahvalio kandidatima s liste, simpatizerima i volonterima. "Ovo je naš zajednički uspjeh, uspjeh ujedinjenog SDP-a", kazao je Bernardić. Posebno je zahvalio biračima koji su izašli danas na izbore. "Odlučivali ste o sudbini naše Hrvatske, hvala vam od srca", dodao je.

"Hvala svima koji ste prepoznali našu borbu za ravnopravnost i našu borbu za čovjeka. Puno je posla pred nama. Ono što smo danas napravili najava je toliko potrebnih promjena u Hrvatskoj. Neću i ne smijem zaboraviti kome pripadaju zasluge za ovaj rezultat, pripadaju svima vama", kazao je govoreći pred članovima SDP-a.

"Znamo da su izazovi koji su pred nama ogromni. Mnogi ljudi koji rade malo su plaćeni, neki ne dobivaju plaću za svoj rad, ljudi žive na granici i zato ne odustajemo od borbe za malog čovjeka. Građani naše zemlje zaslužuju živjeti normalno", kazao je Bernardić.

"Već sutra dva autobusa naših ljudi napuštaju našu zemlju. Nećemo odustati od ravnopravne Hrvatske za sve. U ravnopravnoj Hrvatskoj svatko ima šansu za uspjeh bez obzira na to tko je i otkud dolazi. Za nas u SDP-u jedino je bitno jesi li čovjek. I u takvu Hrvatsku vjerujemo - vjerujemo u Hrvatsku jednakih mogućnosti za sve", dodao je Bernardić.

"Danas na izborima građani su poručili da ne žele korumpiranu i neravnopravnu Hrvatsku i zato nećemo odustati od borbe. Nastavljamo borbu - sa znanjem, razumom i srcem do promjena i pobjede. To je SDP", zaključio je Bernardić uz glasne ovacije prisutnih. "Ovaj rezultat nije dovoljan za promjenu, no ovaj rezultat nas ohrabruje. Vidim promjene na čelu sa SDP-om", dodao je Bernardić.

Reakcije iz stožera

Željko Reiner iz HDZ-a kazao je da treba dočekati konačne rezultate. "Situacija se mijenja iz trenutka u trenutak, pričekajmo konačne rezultate pa diskutirajmo o njima. Ni izdaleka nema konačnih rezultata, čekamo još rezultate iz inozemstva i s brodova", kazao je i dodao kako se ovdje ne radi o potopu HDZ-a.

Tomislav Ćorić iz HDZ-a tvrdi kako su četiri mandata - pobjeda HDZ-a. "Vidjet ćemo kamo će to ići, mogao bi biti i peti mandat. To je isti broj mandata koliko imamo i u ovom trenutku u Europskom parlamentu. U ovom trenutku, taj jedan mandat je u vrlo malom postotku razlike, vidjet ćemo kako će to izgledati", kazao je Ćorić. Najavio je analizu rezultata po županijama. Vjeruje da je mala izlaznost rezultat toga što građani nemaju osjećaj koliko su europski izbori bitni.

Bruna Esih poručila je iz stožera Neovisni za Hrvatsku kako nisu razočarani jer se radi tek o pripremi za sljedeće izbore. "Obraćam se ljudima ovdje i svima onima gdje smo hodali. Obraćam se premijeru Plenkoviću, ako ga još uvijek možemo tako nazvati, vidimo se na parlamentarnim izborima", kazala je Esih. "Nismo se skrivali ni iza koga. Ovo je autentičan politički rezultat, hvala svima koji su nas prepoznali", dodao je Zlatko Hasanbegović.

Hrvoje Zekanović iz Suverenista kazao je da je ovo velika pobjeda za njih. "Ruža Tomašić daleko je najbolja hrvatska europarlamentarka", kazao je.

Lovro Kuščević, politički tajnik HDZ-a kazao je kako je HDZ pobjednička stranka. "S četiri mandata nismo zadovoljni, kampanju smo radili za pet mandata. No, treba sačekati službene rezultate pa vidjeti", kazao je Kuščević. Smatra da je HDZ osvojio najveći postotak glasova i da samim tim smatra kako su pobijedili na izborima.

Čestitao je svima koji su osvojili mandate. "Ovdje je došlo do podjele hrvatskog biračkog tijela. Naše je da pronađemo način kako da dođemo i do tih birača", dodao je. Najavio je da će već od ponedjeljka krenuti s analiziranjem rezultat po županijama.

Božo Petrov iz Mosta kazao je da bi volio kad bi Hrvatska imala zakone koji bi primorali građane da izađu na izbore. "Bio sam na liste jer sam htio pokazati koliko su ovi izbori bitni. Svejedno, ovo nam je dobra priprema za parlamentarne izbore", kazao je Petrov. "Da su svi kandidati poput naših iz Mosta, više bi ljudi izlazili na izbore. Naša je želja to promijeniti i potaknuti ljude da se uključe u politiku", zaključio je.

Andrija Jarak iz stožera HDZ-a je javio da uobičajene euforije kakva se može vidjeti u vrijeme izbora - nema. "Bilo je europski kulturno, bez žestokih riječi", zaključila je Sunčana Glavak u HDZ-u.

Barbara Štrbac prati reakcije stožera SDP-a. Arsen Bauk kaže kako je zadovoljan s tri osvojena mandata. Kaže da će Predrag Matić biti treći mandat. "Što se tiče rezultata, iznenađenje je Kolakušić. Uzeo je nešto glasova Živom zidu", objasnio je Bauk i dodao da je SDP dokazao kako je ''nepoderiv''.

Stožer Suverenista u slavljeničkom je tonu, javio je Vjekoslav Đaić. "Da je desnica išla ujedinjena, imali bi još jedan mandat", kazala je Ruža Tomašić iz stožera Suverenista.

Josipa Krajinović javila se iz stožera Amsterdamske koalicije. Kaže da su prvi rezultati dočekani s gromoglasnim pljeskom. "Kampanja je bila strašno duga i dosadnjikava, mi smo jako zadovoljni s ovim mandatom koji nas vodi u Europski parlament", kazala je Anka Mrak Taritaš. Dodaje kako je sve dobro odrađeno i ne treba razmišljati o tome što bi bilo kad bi bilo.

Krešo Beljak iz Amsterdamske koalicije kazao je kako cilj postignut jer je pokazano da koalicija ima smisla. "Oduševljen sam zbog rezultata naših partnera iz SDP-a", kazao je.

Valter Flego, nositelj liste Amsterdamske koalicije, zahvalio se svima. "Postići ovaj rezultat nešto je nevjerojatno u hrvatskoj politici. Nevjerojatan je osjećaj kad vidimo da smo dobili mandat u Europskom parlamentu pored populista i desnice. Postigli smo sjajan rezultat, pogotovo u Istri, hvala svima", kazao je Flego.

Paula Klaić Saulačić pratila je reakcije na prve rezultate u stranci Most. Loš izborni rezultat komentirao je Nikola Grmoja. "Mi smo svi jako mladi pa nije vrijeme za smjenu generacije. Očito su se birači na ovim izborima vodili time koga žele vidjeti u Europskom parlamentu, a ne koju opciju žele vidjeti", kazao je Grmoja.

Smatra da su se birači odlučili za novo lice, poput Kolakušića. "Jedan dio HDZ-a odigrao je za Suvereniste i očito je to presudilo da ostvare ovako dobar rezultat", dodao je. Smatra da rezultat ne govori o Mostu na nacionalnom nivou.