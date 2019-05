Pamela Anderson oglasila se na Twitteru dvama objavama povezanim s Hrvatskom, a drugom se praktički uključila u kampanju za EU izbore.

"Čula sam da je moj post o evakuaciji u Indiji izazvao pravi (srećom mali) medijski 'potres' u Hrvatskoj: naravno, znam gdje je Hrvatska. Nisam ja Trump koji misli da je Jugoslavija propala na Baltiku ili Jeremy Hunt koji je mislio da je Slovenija 'sovjetska vazalna država'", napisala je u prvom tvitu.

I heard my post about evacuation in India caused a little (luckily only) media 'earthquake' in Croatia: of course, I know where Croatia is, I'm not Trump who thinks Yugoslavia collapsed in the Baltics or Jeremy Hunt who thought Slovenia was a 'Soviet vassal state'.