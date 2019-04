Na Iblerovom trgu predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić održao je sastanak s Nevenom Mimicom, povjerenikom Europske unije za međunarodnu suradnju i razvoj.

''Glavna tema razgovora bila je kako postići ravnopravan status hrvatskih građana unutar Europske unije, prvenstveno kada su u pitanju mirovine i plaće. Cilj SDP-a je raditi na postizanju ravnopravnosti naših građana s građanima Europske unije, da imamo jednak standard, a ne, kao sada, europske cijene i višestruko manje plaće i mirovine”, istaknuo je Davor Bernardić.

Neven Mimica konstatirao je da SDP ima najkvalitetniju listu i najbolji program za EU izbore te je istaknuo potpunu podršku SDP-u na nadolazećim izborima.

''Dosadašnji zastupnici SDP-a pokazali su socijaldemokraciju na djelu i primjer su kako eurozastupnici trebaju raditi. Pritom mislim, specijalizirati se za konkretne teme koje su važne za živote građana i raditi na njima dok se ne postigne uspjeh. To zahtjeva puno truda i predanosti, ali vidjeli smo da se može i to je ohrabrujuće. To je model po kojem treba nastaviti djelovati,” istaknuo je Mimica.

Kako je priopćio SDP, Mimica je dodao da, ovoga puta, očekuje veću izlaznost i da građani postaju sve svjesniji činjenice da se Europska unija tiče i njih i izravno utječe na njihove živote.