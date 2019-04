Neovisni za Hrvatsku pozvali su građane da iziđu u nedjelju na izbore za gradske četvrti i mjesne odbore u Šibeniku, kao i na EU izbore 26. svibnja, jer bez izlaska na izbore ne može se ostvariti demokratska volja.

U Šibeniku izlazimo u devet gradskih četvrti i mjesnih odbora, i to vrlo kratko nakon osnivanja ogranka, istaknuli su u petak na konferenciji za novinare.

Na izbore izlaze u gradskoj četvrti Građa, gdje je nositeljica liste Zdenka Aras, zatim u Varošu s nositeljem Josipom Nakićem. Nositeljica liste Stari grad je Senka Škugor, Baldekin 2 Dragan Knežević, Baldekin 3 Vjekoslav Čatlak, Vidici Jadran Baus, Meterize Petra Bulat, Dubrava Srećko Relja i Šubićevac s nositeljem Vicom Martinovićem.

Predsjednica stranke Bruna Esih istaknula je kako je šibenska organizacija Neovisnih za Hrvatsku jedna od najkompaktnijih.

„Predsjednica ogranka Helena Junaković pokazala je spremnost i volju za dizanje stranačke organizacije na višu razinu. Izrazito smo ponosni na to što u kratkom vremenu nakon osnivanja ogranka izlazimo u devet gradskih četvrti. Od svih naših organizacija, ovo je jedna od onih ekipa koja je najkompaktnija i to će i pokazati rezultati izbora u nedjelju", poručila je Esih.

Ne pate, kaže, od rezultata, "nego od svega što poslije toga slijedi, a od početka naglašavamo da mislimo ozbiljno i dugoročno".

Esih: Nije lako stvarati stranku i izlaziti na sve izbore

Na novinarsko pitanje zašto bi birači trebali na izborima za Europski parlament birati Neovisne za Hrvatsku, Esih je kazala da njihov zadatak nije nekoga nagovarati.

„Naš zadatak nije bio nagovarati nekog. Nije lako stvarati stranku i izlaziti na sve izbore, to je teško i to mogu potvrditi i ljudi koji rade na terenu. Malo nas je i to je naša najveća prednost i mana. Težimo za što boljim rezultatima među sobom, da postanemo jači da se Hrvatska može promijeniti i zato će naš slogan za europske izbore biti 'Vrijeme je za Hrvatsku'“, kazala je Esih.

Željko Glasnović, saborski zastupnik i kandidat za Europski parlament na listi koalicije Neovisnih za Hrvatsku i Hrvatske stranke prava, u svom je izlaganju naglasio kako je cilj izvući sredstva iz Europske unije.

„Šibenik je prvi grad koji je dao naoružanje Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Tu sam došao 1991. godine, iz skladišta smo uzeli simbolično naoružanje. Bitke se dobivaju na taktičkoj razini, to je ovdje, mi smo na strateškoj i kad je u pitanju Europska unija, što trebamo od Europske unije", poručio je.

Zamjera i jer smo, kako kaže, odbacili hrvatsku dijasporu koja svake godine šalje 16,5 milijardi kuna.

"Mi ćemo vratiti dijasporu. Uključimo dijasporu u ovaj projekt kad smo već tu. Kad smo već gore, treba uzeti novac i naći rješenje za Hrvate u BiH. Amen“ , zaključio Glasnović.

Hasanbegović: Izbori za gradske četvrti su predizbori za EU

Zlatko Hasanbegović, politički tajnik Neovisnih za Hrvatsku, kazao je kako su izbori za gradske četvrti u Šibeniku vrsta predizbora za Europski parlament.

“Siguran sam da će izbori biti pokazatelj naše snage. Čestitao bih našoj predsjednici Heleni Junaković, ima izreka nomen est omen, ime je znak, ovo je bio junački pothvat. Hrvatski je narod u apatiji, prevaren, razočaran, a bez obzira na to, u Šibeniku smo našli zdravu autentičnu političku jezgru koja je prepoznala naš rad. Izraz politike je naš saborski klub, ovdje je nas troje zastupnika. Ljudi ne vjeruju obećanjima, ali zadaća političara je pozvati ljude na izbore. Pozivam Šibenčane da izađu na izbore u nedjelju i EU izbore 26. svibnja jer se bez izlaska na izbore ne može ostvariti demokratska volja“, zaključio je Hasanbegović. (Hina)