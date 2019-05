Kandidati Mosta za Europski parlament, predsjednik Božo Petrov, saborska zastupnica Ines Strenja i zadarski vijećnik Ivan Matić poručili su u četvrtak iz Zadra da će se Most boriti za hrvatske nacionalne interese, hrvatskoga čovjeka, ribara, poljoprivrednika i radnika.

Petrov je rekao da se Most uporno zauzima za proglašenje isključivoga gospodarskog pojasa, koji Vlada odbija zbog svojih interesa, osobnih aspiracija i eurokarijera.

"Zbog svoga odnosa s onim grupacijama u Europskom parlamentu koje svojataju Dalmaciju, ne žele hrvatske nacionalne interese. I onda će na kraju europska birokracija učiti naše ribare kako se lovi riba. Kao što je Angela Merkel došla danas podržati Plenkovića, svojedobno Ivu Sanadera, tako za pet godina možemo očekivati Antonija Tajanija, a za deset godina i Aleksandra Vučića", rekao je Petrov.

Kako je istaknuo, Most ne odustaje od proglašenja gospodarskog pojasa radi zaštite morskih resursa, boljeg nadzora mora i smanjenja opasnosti od havarija. "To je u interesu Hrvatske i riječ je o golemom teritoriju koji moramo zaštititi. Zbog hrvatskog ribara koji živi od mora i za more i koji želi ostati na svom otoku, zalažemo se u svom programu za ravnopravnost ribara, da unutar Europske unije imaju jednake prilike jer je održivost ribarstva Mostov prioritet", rekao je Petrov.

Ines Strenja je rekla kako je za ostanak ljudi na svojoj zemlji, na svojem otoku, dostupnost primarne zdravstvene zaštite u seoskim i otočnim područjima ono za što se Most zauzima, a što se sustavno propušta učiniti.

"Ne stimulira se zadržavanje mladih u zdravstvenom sustavu Hrvatske te se na taj način i dalje uništava primarna zdravstvena zaštita stanovništva. Ovdje u najribarskijoj regiji u Hrvatskoj, ovdje gdje su ribari i ribarstvo život, ljudi nemaju jednako dostupno zdravstvo. Zakon o otocima ni to nije riješio, nemamo ono što je nužno potrebno, liječnika specijalista, ali i riješenu hitnu helikoptersku službu koja ni nakon dostupnih 35 milijuna eura koji su stalno na raspolaganju zadnjih nekoliko godina nije zaživjela. Nužno je da otoci, pogotovo udaljeni, imaju riješenu zdravstvenu skrb. Ljudi odlaze s otoka jer je to preduvjet ostanka i života u tim područjima", istaknula je Strenja.

Ivan Matić je poručio da je u nedjelju, 26. svibnja nužno izaći na izbore za Europski parlament i reći kakvu Hrvatsku želimo. (Hina)