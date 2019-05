Mostovi kandidati na euroizborima Nizar Shoukry, Ivan Prskalo i Ružica Vukovac na konferenciji za novinare u Slavonskom Brodu u subotu upitali su 'znači li zakup osam hektara Ininog skladišta u Slavonskom Brodu da Hrvatska postaje hotspot, a sve zauzvrat ulaska u Schengensku zonu'.

Zakupljeni prostor se nalazi u Industrijskoj zoni Bjeliš, koji je i za protekle izbjegličke krize korišten kao registracijski centar.

"Ovdje stane 10 do 15 tisuća migranata. Postavljam pitanje ministru Božinoviću: što se sprema za Slavonski Brod? Hoće li ovdje biti hotspot? Je li to ucjena Hrvatske za ulazak u Schengen? Tko to plaća, Hrvatska ili Europska unija?", rekao je Mostov kandidat za EU parlament Shoukry na konferenciji za novinare na gradskoj tržnici.

Dodao je kako u Mostu nisu protiv migranata, ali su za sigurnost granica.

"Moramo znati tko ulazi u državu, što želi i kamo ide, jer bez sigurnosti nema budućnosti", dodao je Mostov kandidat Shoukry. Naveo je da su MUP i INA ugovor o zakupu sklopili još 2018. godine.

Družili se sa stanovnicima

Promotivni štand na gradskoj tržnici Mostovci su iskoristili za druženje sa stanovnicima Slavonskog Broda.

"Mi želimo građanima poručiti da smo ovdje zbog njih. Da znamo što ih najviše muči: standard, plaće i životno dostojanstvo. To im Most želi ponuditi i za to se boriti", rekao je kandidat na euroizborima Ivan Prskalo.

Naglasio je kako je cilj Mosta iskorištenje europskih fondova, bez kojih, kaže, Hrvatska nema nikakve šanse da zaživi gospodarski.

"Želimo utjecati da se donose politike koje će omogućiti i ruralni razvoj i razvoj cijele države. Bez suradnje s građanima i stručnim skupinama nikada nećemo postići razvoj i nikada nećemo moći obraniti interes Republike Hrvatske", dodao je Prskalo.

Onečišćen zrak u Slavonskom Brodu

Ružica Vukovac osvrnula se na problematiku onečišćenja zraka i Slavonskom Brodu.

"Vladajuća je garnitura u Hrvatskom saboru odbila Mostov prijedlog izmjena Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata kojim se ograničava transport sirove nafte u Hrvatskoj koja prelazi granične vrijednosti sadržaja sumpora od maksimalno 1,0% m/m. Preradom nafte s visokim udjelom sumpora u rafinerijama koje nemaju tehnološke uvjete za njenu preradu, kao što je rafinerija u Bosanskom Brodu, ugrožava se kvaliteta zraka, a time i zdravlje te kvaliteta života građana Slavonskog Broda", rekla je Vukovac.

Upitala je 'koji interesi stoje iza ovakve odluke mjerodavnih institucija'. Ustvrdila je da je neodlučnost Vlade razlog zašto se ova tema nije našla na dnevnom redu Europske unije. (Hina)