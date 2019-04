Gordan Maras, SDP-ov kandidat za Europski parlament, građanima će dodijeliti blender. Naime, na svom je Facebook profilu objavio svoj program te građane pozvao da ga komentiraju i daju mu savjete.

Građani koji Gordanu Marasu daju najbolji i najkreativnijim savjet osvojit će blender, a Maras je ovaj natječaj nazvao kreativnim.

"Ljudi me pitaju: 'Zašto baš to?' Zato što blender izvlači najbolje iz voća i povrća i onoga što blendate, kao što ja izvlačim maksimum iz sebe", rekao je.

Porezna stručnjakinja Nada Dremel ističe da je Marasovo djelovanje zakonito. No, da je sve organizirao kao nagradnu igru, morao bi platiti i porez.

"On će morati opravdati to što će dati i morat će DIP-u poslati nekakav izvještaj. Nagradna igra uistinu nije u smislu posebnih propisa jer on ju ne bi mogao na taj način ni organizirati", rekla je Dremel.

