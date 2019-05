Ne bi li motivirali birače da izađu na izbore, brojne poznate osobe posljednjih su mjeseci pozivale na glasanje. Neke od njih kamere Dnevnika Nove TV snimile su u nedjelju na biračkim mjestima.

Europski parlament još je prošle godine počeo provoditi kampanju - "Ovaj put glasam". U njoj su sudjelovali poznati glumci, pjevači, i to kako bi ukazali na važnost izlaska na izbore.

"Ovi izbori dosta su bitni, zapravo kao i svaki izbori, ali, eto, ovi su dosta bitni zbog toga što ne znam jesmo li svjesni koliko zapravo Europska unija i svi njezini propisi reguliraju stvari koje se događaju u Hrvatskoj", rekla je pjevačica Mirela Priselac Remi.

Pa su i oni ispunili svoje građanske dužnosti i u glasačke kutije ubacili listiće.

"Evo, ja sam upravo glasao na svom biračkom mjestu za jedan od najboljih civilizacijskih uspjeha, a to je Europska unija. Nadam se da ste i vi, ako jeste - sretan vam festival demokracije", kazao je stand-up komičar Ivan Šarić.

Mladi, smatraju, nisu dovoljno motivirani. "Jednostavno misle da ne mogu ništa pomaknuti, ali ako jedan tako misli, pa ih 30 pa 300, onda se zaista ništa ne može napraviti. Sjećam se kad sam napunila 18 godina, dakle kad sam postala punoljetna - prvo su mi roditelji rekli: 'Evo, sad možeš glasati', i to je meni bilo wow, pa ja sam sad faca", ispričala je Tihana Harapin Zalepugin, vlasnica modne agencije.

"Mislim da je loše to da su ljudi izgubili povjerenje u to da njihov glas ili njihova akcija išta može promijeniti. Ali kad se spoji niz nekakvih naših sitnih momenata koje možemo napraviti, onda to dobije nekakvu snagu", istaknuo je fotograf Damir Hoyka.

I svi oni slažu se u jednom - ako ne izađeš na izbore, onda se nemaš pravo ni buniti.

"Bitno je izaći na izbore, glasati, nije bitno za koga, svatko glasa prema svojim preferencijama, ali bitno je izaći jer je to najviše što čovjek može napraviti u demokraciji", naveo je glazbeni kritičar Hrvoje Horvat.

Izlazne ankete i zadnje rezultate možete pratiti OVDJE.