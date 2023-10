Inspirirajte se pričama hrvatskih proizvođača

Kaufland je pokrenuo hvalevrijedan podcast How to make it in Croatia u kojem će kroz devet zanimljivih epizoda proći kroz razne teme - od doručka do njege tijela.

Nit vodilja svake epizode je priča o uspjehu određenog hrvatskog proizvođača kroz suradnju s Kauflandom. Goste će kroz svijet podcasta voditi iskusni Ivan Šarić, a društvo će mu praviti rukovoditelji Kauflanda. How to make it in Croatia podcast ugostit će tvorce nekih od omiljenih proizvoda kao što su Zorina mast, Šinjorina smokva, ali i ekipu koja stoji iza popularnog zagrebačkog Boogie laba. YouTube je glavni kanal za podcast s cijelim epizodama koje će biti dostupne i slušateljima na streaming platformama Spotify, Amazon music i Deezer. Isječke nekih najzanimljivijih dijelova Kaufland će objavljivati na Facebooku, TikToku, Instagramu te YouTube shortsima.

Osim inspirativnog podcasta koji svakako vrijedi poslušati, u Kauflandu su pripremili i uzbudljivu proslavu za treći rođendan Kaufland Carda, odnosno programa vjernosti ovog trgovačkog lanca. Naime, svaki utorak do 28. studenog proglašen je Plavim utorkom! Tako će svakog utorka svaki 100. kupac koji iskoristi svoju Kaufland Card biti nagrađen besplatnom kupnjom – trgovački će mu lanac vratiti puni iznos računa.

Više na How to make it in Croatia | Kaufland