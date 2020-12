Uživanje u vrhunskom pivu jedan je od istinskih životnih užitaka, a za vrhunske znalce ključno je napraviti pravi odabir. Upravo zbog toga, važno je upamtiti ime Grimbergen - GRIM- jer ima priču dostojnu braće Grimm, BE(R) - jer je nastalo u Belgiji, GEN - jer je plod pivarskog genija.



Ono što Grimbergen čini jedinstvenim pivom je tradicija nastajanja koja datira iz davne 1128. godine. Legenda kaže da je tada usamljeni putnik došao u samostan Grimbergen nakon mjeseci lutanja. S gotovo ničim za jesti i vrlo malo za piće, bio je iscrpljen preko svake mjere. Srećom, pokucao je na vrata samostana Grimbergen gdje su ga dočekali pripadnici reda norbertinaca i ponudili čašu domaćeg kuhanog piva da mu ugrije duh.

1142., 1566., 1798. – tri strašna požara spalili su samostan do temelja gdje je nastalo legendarno belgijsko samostansko pivo Grimbergen. Redovnici su svaki put iznova uzdigli zidine svog samostana i nastavljali stvarati i usavršavati svoje pivo. Grimbergen pivo, kao i samostan, stoga su ponosno usvojili krilaticu “Ardet nec consumitur – Spaljen, ali ne i uništen”

Autentično, jedinstveno i složeno od niza različitih aroma, pivo feniksa stvara neočekivane okuse koji nastaju korištenjem posebnog i jedinstvenog Grimbergen kvasca. Svako Grimbergen pivo ima vlastiti jedinstveni okus i karakter po kojima se ističe među ostalim samostanskim pivima. Kako bi se osjećaj ispijanja piva dodatno približio tradiciji, Grimbergen pivo možemo uživati iz bogatih čaša koje svojim oblikom kaleža i Feniksom podsjećaju na zanimljivu legendu i priču nastanka.

Okusi Grimbergen piva u novo doba

Danas možete probati četiri okusa Grimbergena, no nepravedno bi bilo birati jedan od okusa jer će sva četiri zasigurno zadovoljiti nepce vrhunskih znalaca piva.

Grimbergen Blonde je svijetlo i iznimno pitko pivo s okusom zrelog žutog voća i notama klinčića koje se ističe gustom pjenom kremaste boje. Jedinstvenim ga čini kombinacija slatkog korijena, ananasa, marelica i žutih šljiva. Za ljubitelje tamnijeg piva, otkriće će biti Grimbergen Double-Ambrée slatko-kiselog okusa karamele i sušenih šljiva, nastalo procesom dvostruke fermentacije.

Za one koji su pravi ljubitelji belgijskog piva, tu je i Grimbergen Blanche weiss pivo belgijskog stila, svijetložutih tonova i glatke kremaste pjene. Njegov istovremeno složen i osvježavajući okus s aromama citrusa, bergamota, korijandera i žutog voća daju mu voćni i pikantni okus i zasigurno ne će proći neopaženo. Uz njega, tu je i Grimbergen Pale Ale koji sjedinjuje osvježavajuće arome i blagu gorčinu hmelja koji ističu prirodnu voćnost i začinjenost poznatog Grimbergen kvasca.

Zato zapamtite slogove vašeg najdražeg belgijskog piva: GRIM- jer ima priču dostojnu braće Grimm, BE(R)- jer je nastalo u Belgiji, GEN- jer je plod pivarskog genija i uživajte u njegovoj gustoj pjeni i istančanom okusu. U to ime - Grimbergen!