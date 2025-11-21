Idilični jesenski filmski maratoni uz novi model LG televizora

Kada se vani brzo smrači, a dani su tmurni i sivi, svi se s nostalgijom prisjećamo sunčanog ljeta koje je, čini se, prebrzo prošlo. Jesen sa sobom donosi sve više kišnih i maglovitih dana koje mnogi vole iskoristiti upravo za odmor i opuštanje uz omiljene filmske naslove. Klasici kao što su When Harry Met Sally, Hocus Pocus i Dead Poets Society samo su neki od brojnih jesenskih filmova koji će vas prikovati uz ekran. Kako biste u potpunosti uronili u predivne scene Central parka u bojama jeseni ili uživali u opširnoj priči popularnog serijala kao što je Lord of the Rings, važno je imati iznimno kvalitetan uređaj. Posebna kvaliteta zvuka, vrhunske boje i kontrasti mogu uvelike utjecati na iskustvo gledanja različitih televizijskih sadržaja. Zato je LG TV 43QNED80A3A LED UHD, novi model smart televizora tvrtke LG Electronics prilagođen svim potrebama suvremenog korisnika.

LG TV 43QNED80A3A LED UHD svaku filmsku večer kod kuće pretvara u nezaboravan doživljaj

Njegov pametni alpha 7 4K AI procesor Gen8 osigurava kvalitetu slike od 4K Ultra HD s puno boljom oštrinom i dubinom dok dinamična QNED paleta boja omogućava poboljšanu brzinu prikazivanja boja. QNED Color najnovija je i jedinstvena tehnologija široke palete boja kojom je LG zamijenio tehnologiju Quantum dot.

Pr (Foto: PR)

Osim široke palete boja i vrhunske kvalitete slike, ovaj novi model smart televizora ističe se i svojom preciznom kontrolom svjetla pod nazivom Advanced Local Dimming koja omogućuje da gledatelji jasno vide svaki detalj na ekranu. Kako bi se slika na ekranu u potpunosti prilagodila željama korisnika, ovaj televizor ima mogućnost kreiranja personalizirane slike uz pomoć naprednih algoritama AI Picture Wizarda.

Napredna umjetna inteligencija podiže korisničko iskustvo na novu razinu

Umjetna inteligencija ukomponirana je u sam uređaj i u obliku AI Chatbota koji korisnicima aktivno odgovara na sve upite. Osim AI Chatbota ovaj televizor dolazi i s AI Magic Remote daljinskim upravljačem s posebnim AI gumbom. Daljinski potpomognut umjetnom inteligencijom omogućuje upravljanje televizorom bez ikakvih dodatnih uređaja, a funkcije klikanja, povlačenja i ispuštanja pojednostavljuju korištenje webOS operativnog sustava.

Novi LG TV 43QNED80A3A LED UHD samo je još jedan u nizu brojnih LG-jevih televizora kojima ova tvrtka potvrđuje svoju dugogodišnju vodeću poziciju na tržištu. LG Electronics već je četvrtu godinu zaredom, u sklopu sajma CES 2026., dobio priznanje Best of Innovation Award za svoje inovativne tehnologije uklopljene u najnovije OLED televizore. Kontinuirana predanost razvoju novih tehnologija i unaprjeđenju korisničkog iskustva jasno pokazuje zašto je LG jedan od prepoznatljivih lidera ovoga tržišta.

LG TV 43QNED80A3A LED UHD savršeno utjelovljuje sve ono što LG godinama gradi – kombinaciju napredne umjetne inteligencije, izvanredne kvalitete slike uz besprijekorno korisničko iskustvo. Bilo da uživate u jesenskim filmskim maratonima, napetim serijama ili sportskim prijenosima, 43QNED80A3A pruža vrhunsku kvalitetu koja svaki trenutak pred ekranom čini posebnim. Prepustite se čarima jeseni i otkrijte kako LG televizor svaku večer kod kuće može pretvoriti u nezaboravan filmski doživljaj.