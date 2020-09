Zoran Milanović u Bjelovaru opet je komentirao aferu Janaf.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović povodom Dana grada boravi u Bjelovaru. Opet je komentirao aferu Janaf.

Kaže da se sjetio kad je bio u famoznom Klubu.

"To je bilo dva dana nakon potresa. Ministri su tamo dolazili zna se u kakvom konketsu. Ja sam bio jako davno", rekao je.

Naveo je kako je u pitanju ozbiljan skandal te da je premijer morao znati za istragu. Kao i za istragu u slučaju Josipe Rimac.

"Jedina osoba koja mi je to mogla reći je on. On kaže da nije znao", dodao je.

"Apsolutno je morao znati. I znao je", ponovio je.

"Ajde pratite malo neke stvari. Ja zaista nisam provokator. A ima ih puno u Hrvatskoj. U Saboru posebno. Drumovi će zaželjeti Pernara, ali Pernara više biti neće, kakvih provokatora ima u Saboru. Idemo se koncentrirati na dvije teme. Dakle, da, naravno da premijer i ministar unutarnjih poslova moraju znati takve stvari. U Njemačkoj čak ministar izdaje pisane instrukcije", kaže.

"Samodopadne i zavidne"

Novinari su ga pitali o performansu koje su izvele Dalija Orešković i Marijana Puljak koje su na mjestu kluba danas ranije objesile tablu s natpisom Ured predsjednika RH.

"Tu ću preskočiti da tim samodopdanim osobama i zavidnim, rekao bih, ne bih davao na važnosti. Ali doći ćemo na tu temu za koji dan. Rekao sam, parafrizirat ću nešto iz pučke mitologije, u Srbiji, ne iz Hrvatske, drumovi će poželjeti Turaka, ali Turaka više biti neće. Sabor će poželjeti Pernara, kao jednog pomalo lakovjernog i naivnog galamdžije i vidjeti kakvi su sve samodopadni provokatori ušli u Sabor", kazao je.

Komentirao je i pucanje mjera i opet spomenuo cijevi.

"Zato što traju 10 godina. Ako ne mijenjate cijevi u kući 100 godina pa puknu. Plin pukne. Treba ispitati u istrazi, 20 svjedoka koji su nekog dana bili tamo, to je nemoguće. Nakon toga, izgleda da je prošlo 40 dana da je šef Janafa, koji ne bi trebao biti loše društvo, stavljen pod mjere. 40 dana nakon te inkriminare radnje je nekome trebalo da ga se stavi na mjere.Ja čitam i vidim što izlazi u medijima. To je opet politika jedne strane u postupku. DORH je jedna strana u postupku".

O slučaju Rimac, rekao je i da je Plenković mora znati da mu "državna tajnica pustoši državu".