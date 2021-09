Zoran Milanović boravio je danas u Varaždinu, na obilježavanju 30. obljetnice oslobođenja grada.

Pratio je mimohod branitelja, Hrvatske vojske, policije i vatrogasaca, komentirao aktualnosti, a probleme su mu zadavale ose. Trebalo mu je vremena da ih otjera.

"Bio to Laschet, bio to Scholz... Tu nema neke razlike, ukoliko pobjedi Scholz, to će biti već ne znam koji po redu kancelar ili premijer, ima osa puno, koji je dolazi s ljevice, socijaldemokrat", komentirao je sutrašnje povijesne izbore u Njemačkoj dok su oko njega kružili kukci.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu.



