Izabrani predsjednik Zoran Milanović u ekskluzivnom intervjuu za Dnevnik Nove TV potvrdio je da će inicirati povlačenje hrvatskih vojnika iz misije u Afganistanu.

Zoran Milanović je potvrdio ono što je govorio i tijekom kampanje - inicirat će i formalno povlačenje hrvatskih vojnika iz misije u Afganistanu.

"Odmah natrag! To je potpuno bezglava misija, u Afganistanu nema rješenja", rekao je Milanović u intervjuu za Dnevnik Nove TV, dodajući da je samo pitanje kad će se i SAD povući.

Kaže i da tvrdnje da smo zajedno s Amerikom ušli u Afganistan nisu točne. "Mi tamo nismo ušli zajedno, ušli smo više od godinu dana nakon Amerikanaca, u proljeće 2003. godine, godinu dana nakon što su Talibani poraženi. Ušli smo na inicijativu Vlade Ivice Račana, osobno sam u tome sudjelovao zajedno s još troje, četvero ljudi. To ne znači da nas to bilo čime obvezuje. Možemo izaći onda kad mi odlučimo, nema konzultacija. Ako se nastavite konzultirati reći će nam da ostanemo do kraja", rekao je Milanović.

"Nije mi drago kad poginu. To mi je koma"

Dodao je da mu je drago što jedan dio vojnika tamo zaradi veću plaću, ali da se ne može razgovarati na toj razini.

"Nije mi drago kad se vrate ranjeni ili kad poginu. To mi je koma", rekao je Milanović, dodajući da konstantno treba provjeravati sudjelovanje i u drugim misijama, "a ne da idemo slijepo kao sa zvoncem oko vrata tamo gdje idu naši partneri".

Neki od tih partnera, kaže, gledaju prvenstveno svoje interese. "I svaka im čast na tome, ali to nije moj posao", kaže Milanović.