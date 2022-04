Predsjednik Zoran Milanović je sudjelovao na obilježavanju 31. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade Pauci te svečanoj prisezi i dodjeli beretki pripadnicima 3. mehanizirane bojne Pauci. Jedan muškarac je Milanovića pitao kakva je roba.

Nakon što je u srijedu predsjednik Zoran Milanović sudjelovao na otkrivanju spomenika žrtvama holokausta i ustaškog režima, u četvrtak je sudjelovao na obilježavanju 31. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade Pauci. Prije toga, u 11 sati Milanović je položio vijenac i zapalio svijeću u spomen-kapelici "Sveti Križ".

Tek nakon što se rukovao s bivšim ministrom obrane Damirom Krstičevićem, Milanovića je jedan muškarac upitao: "Kakva je roba?"

Milanović je malo zastao i pitao: "Ha?", ali se ne može jasno čuti što mu je zatim rekao. Ubrzo nakon toga nastavio je s obilježavanjem obljetnice.

Podsjetimo, saborski zastupnik Hrvoje Zekanović je u srijedu, po njegovu aludiranju, u Sabor donio vrećicu kokaina.

"Taj Plenkovićev glodavac koji je odjednom počeo nešto raditi za novac, to nije posao saborskih zastupnika, to treba ispitati, to je sumnjivo. Zašto se okomio na mene, nije mi to problem, ali doći u Sabor i reći da imaš pola kile kokaina, a nije uhapšen… Štiti ga imunitet, ali to je teško kazneno djelo", kazao je.

"Trebalo ga je privesti i optužiti za raspačavanje teških narkotika i ispitati okolnosti tog slučaja ako je zaista imao kokain kod sebe. Ako nije - trebalo ga je u ludnicu strpati. A ništa se nije dogodilo", zaključio je Milanović.