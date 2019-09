Novinara Indexa Gordana Duhačeka u ponedjeljak su priveli, a sve komentirao i kandidat za Pantovčak Zoran Milanović.

Predsjednički kandidat Zoran Milanović komentirao je u utorak postupanje policije protiv novinara Indexa Gordana Duhačeka.

"Ne znam detalje privođenja, je li se odazivao na pozive... sklon sam vjerovati policiji, određena razina povjerenja u policiju mora postojati... Čovjek je prijavljen, procesuiran i osuđen zbog twittova, i to godinu dana nakon twitta u kojem se rugao policiji. To je meni neshvatljivo. Ovaj nalog je došao s vrha, ovo je režimska stvar, ovo je stvar politike"; rekao je Milanović i dodao da nas to zakopava kao društtvo.

"Da ne govorimo o tome da se jedan subkulturni poklič ACAB sad probio u javnost i postao mainstreama. Sad će policiji trebati 20 god američkih donacija da u marice potrpaju sve one koji će se s tim sprdati. Time su izazvali građane da izraze vrstu prkosa, bunta...", kazao je Milanović.

"Isto mislim o pjesmici koju je novinar u formi sprdačine, rugalice... prepjevao na Twitteru i zbog čega je prijavljen zbog udara na moralne vrijednosti i osjećaje građana. Ne pozivam ja da se pale zastave i izruguje s himnom, ali ovo je slobodno građansko ruganje i zbog toga se građane ne smije privoditi... Ovo kao da građane pozivaju u određenu razinu bunta i otpora. Ovo je režimska stvar, ovo je režim, iza ovoga ne stoje obični policajci", rekao je Milanović, prenosi N1.

"Ovo nije policija, ovo je HDZ. Zla mater, HDZ koji stoji na putu hrvatske budućnosti", rekao je.