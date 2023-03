Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u subotu na obilježavanju 31. obljetnice osnutka 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane Derventa koju je odlikovao Redom Nikole Šubića Zrinskog te poručio da je Daytonski sporazum i dalje vrlo važan i da će ga Hrvatska braniti.

Predsjednik Republike Zoran Milanović je bio na obilježavanju 31. obljetnice osnutka 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane Derventa. "Odlikovao sam 103. brigadu HVO-a zato što to zaslužuje i zato jer je njihov doprinos nezaboravan, velik", kazao je Milanović pa naglasio: "Teško ga je opisati riječima. Poginulo je 650 ljudi. Poginulo je preko 100 vaših suboraca muslimanske vjeroispovijesti, Muslimana, danas bi se zvali Bošnjaci".

"Sa žaljenjem i pomalo s tugom konstatiram, ne drže previše do toga. To je velika žrtva", poručio je Milanović u obraćanju u kripti Crkve sv. Jurja u kojoj je prethodno nazočio svetoj misi.

Daytonski sporazum neke je obradovao, a neke razočarao, "ali drugačije nije išlo", ocijenio je hrvatski predsjednik.

"Mislim da je bitno radi hrvatske povijesti da neke stvari podvučemo i zaključimo ako je to moguće. Po hrvatskim kuloarima, kavanama, birtijama, političkoj čaršiji, zagrebačkom korzu kada se spomene Posavina onda će većina ljudi, a naročito oni koji s tim veze nemaju, reći to je bila izdaja", kazao je Milanović.

On to tako ne vidi i smatra čudom da se Posavina i Derventa branila nekoliko mjeseci. U Posavini su se borili i ljudi iz Hrvatske i tada je to bila politički vrlo problematična odluka, rekao je.

"Hrvatska je tu dosta izložila sebe, odnosno ljudi koji su je vodili, Tuđman i njegovi suradnici i na tome im treba odati priznanje", rekao je.

Milanović smatra da su to bile nužne i jedine ispravne odluke. Daytonski sporazum i dalje je vrlo važan jer čuva i jamči ravnotežu i BiH i status Hrvata, rekao je Milanović i poručio: "Tko god ga dira i zanosi se idejom da nešto majstoriše oko njega, nije na našoj strani i mi ćemo se suprostaviti".

Priznanje Red Nikole Šubića Zrinskog kojim je odlikovao 103. brigadu HVO-a Derventa, Milanović je predao predsjedniku Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 103. brigade HVO-a Derventa Marinku Nikolašu i ratnom zapovjedniku brigade Mati Bilonjiću, a oni su njemu poklonili glazbeni instrument posavskih Hrvata, šargiju.

U ime predsjednika Hrvatskog sabora govorio je saborski zastupnik Josip Šarić poručivši kako je 103 brigada HVO-a Derventa sa 650 poginulih, 40 nestalih i 200 ranjenih pripadnika, jedna od najviše postradalih hrvatskih postrojbi u Domovinskom ratu te je njezino ime upisano zlatnim slovima u povjesnicu Domovinskog rata..

Izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, general Marinko Krešić naveo je podatak da je prije Domovinskog rata u Derventi živjelo 24.000 Hrvata, a danas ih je u tome gradu tek oko 2.200.

"To je naša bol, bol nas ratnika koji smo ratovali na ovim prostorima s ciljem da tu ostanemo i živjeti", kazao je Krešić.

Govorio je i Ilija Mišković, ministar branitelja Posavske županije.

Prije svečanosti, predsjednik Milanović bio je na svetoj misi u Crkvi sv. Jurja te položio vijenac i upalio svijeću podno spomenika poginulim pripadnicima 103. brigade HVO Derventa na rimokatoličkom groblju.

Također je odao počast pripadnicima te postrojbe muslimanske vjeroispovijesti polaganjem vijenca i paljenjem svijeće na mezarju Derventa.

Boravku predsjednika Zorana Milanovića na obilježavanju 31. obljetnice 103. brigade HVO-a Derventa nazočan je bio i veleposlanik RH u Sarajevu, Ivan Sabolić te potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić.