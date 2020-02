Izabrani predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u subotu je na sjednici Glavnog odbora SDP-a na koju se došao oprostiti s uskoro bivšim stranačkim kolegama poručio "da je istina jedini kriterij na izborima, SDP bi bio na vlasti vječno".

"Da je istina jedini kriterij na izborima, SDP bi bio na vlasti vječno. I kada se poskliznemo, govorimo u najboljoj namjeri, i to je već tako 30 godina. Imali smo vlade i iz tih vlada ljudi nisu odlazili niti bili prognani zbog korupcijskih afera, nepoštenja, iznevjerenja javnog povjerenja praktički nikada.

Rekao bih da je izbor jednostavan, dakle, istina, glasaj za hrvatsku ljevicu, na pravom si putu i na pravoj stazi“, poručio je Milanović članovima Glavnog odbora u govoru zatvorenom za javnost do kojeg je Hina došla neslužbeno.

"Vaši birači su zahtjevni ljudi, što ne znači da su birači druge opcije loši ljudi. Vaši birači su atomizirani. Imaju vrlo, vrlo iznijansirane stavove što žele i lako im je stati na žulj", upozorio je Milanović.

"Ono što je bitno, je borba za istinu, mimo politike jer u politici će još dugo dominirati želje, strasti, emocije, a u današnje vrijeme digitalizacije i prožetosti cijeloga svijeta, i manipulatori, lažovi i mrzitelji sve više i više", kazao je Milanović.

Jamci istine neovisna akademija, slobodni mediji i civilno društvo

"Borite se za istinu, a jamac istine u demokraciji su tri institucije – neovisna akademija u širem smislu riječi naročito u prirodnim znanostima, slobodni i neovisni mediji i civilno društvo. Bez toga nema demokracije. To su rigorozni borci za istinu. I slobodni mediji, to nisu svi mediji ni u Hrvatskoj ni u svijetu i neovisna znanost. To je ono što treba ne samo njegovati nego štititi od brutalnih napada zdesna“, smatra Milanović.

To im je, kazao je, imao potrebu reći na kraju puta na kojem je pobijedio na predsjedničkim izborima.

"Zahvaljujući i vama i na kojem mislim da sam cijelo vrijeme govorio istinu, ali sam dobio samo sto tisuća glasova više od svoje konkurentice, aktualne predsjednice. To je u demokraciji katkad sudbina istine. Ovoga puta to je dobra sudbina, mi smo uspješni, pobijedili smo, dobili smo priliku da ritam, dinamiku i bilo društva na neki način određujemo i određujem sljedećih pet godina u okviru ograničenih predsjedničkih ovlasti.

Teška i prijelomna godina za SDP i njegovog predsjednika

Ali ne smijete zaboraviti da se ljudi u politici, kada biraju, rukovode željama, emocionalnim, nestvarnim, neostvarivim i zato je vaš posao puno teži. Ova godina će biti teška i prijelomna za vas i za predsjednika stranke. Vrednovat će vas se i procjenjivati po jedinom kriteriju koji je i meni stalno bio na grbači – pobjeda ili ništa, win or bust. To je najteže“, istaknuo je.

"Sljedećih pet godina svi oni koji se bore za istinu, pravdu koja je malo teže opipljiv fenomen i pojam, imat će moju podršku. Boriti se za slabije je naše poslanje, Crkva nismo, jesmo socijaldemokrati i to radimo svojim građanskim metodama i to je onaj posao pun sadržaja i smisla“, obećao je naglasivši da već 13 godina govori da politika mora imati svoj sadržaj i duboki smisao, u nadi da će doprijeti do što većeg broja ljudi.

"Demokracija je vrlo osjetljiva biljka koju uzimamo zdravo za gotovo, ona su uruši preko noći. Za kraj, želim da ovaj vaš i moj put budu u skladu s onom starom sindikalnom, isto južnoameričkom – možeš pogaziti stotinu ruža, ali džaba, proljeće dolazi“, zaključio je Milanović parafrazirajući stihove pjesnika Pabla Nerude "Možete posjeći sve cvijeće ali ne možete zaustaviti proljeće".

Prema neslužbenim informacijama, Milanović će se u ponedjeljak, što mu je zakonska obaveza, ispisati iz stranke u kojoj je bio član nešto više od 20, a vodio je deset godina tijekom kojih je bio i predsjednik Vlade. Na dužnost predsjednika Republike Hrvatske prisegnut će 18. veljače na skromnoj inauguracijskoj ceremoniji na Pantovčaku.

Milanović je bio predsjednički kandidat 13 lijevo-liberalnih stranaka predvođenih SDP-om. (Hina)