Na nagrađivanoj kampanji provedenoj s budžetom od 0 HRK, uz roditelje iz Udruge, radili su i Mate Mladina, Gina Victoria Damjanović, Gordan Turković, Petar Tanta, Valentina Mezdić i Eli Čerkezović...

Kampanja „Nešto zbilja važno“ postala je jedna od najtrofejnijih komunikacijskih kampanja u Hrvatskoj i regiji osvojivši u ovoj godini već treće priznanje, prestižnu europsku komunikacijsku nagradu „European Excellence Awards“ u organizaciji Quadrige, berlinskog centra izvrsnosti u obrazovanju, informacijama, umrežavanju i poslovnim IT rješenjima. Pored pobjede u kategoriji nevladinih udruga i organizacija, Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Brački pupoljci“ i CTA komunikacije osvojile su i posebnu nagradu žirija za najbolju kampanju među 350 finalista u 60 kategorija. Ovaj, sada već višestruko nagrađivani tim, izborio se prošle godine za izmjenu Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu čime je konačno omogućen besplatan trajektni prijevoz djeci s teškoćama u razvoju sa svih hrvatskih otoka na prijeko potrebne terapije na kopnu.

Kampanja „Nešto zbilja važno“ ili „This Truly Matters“, kako glasi na europskim i svjetskim nagradama, u ožujku ove godine osvojila je i krovnu hrvatsku nagradu za odnose s javnošću, Grand Prix Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) kao najbolji projekt unutar kategorije odnosa s javnošću u ustanovama, udrugama i nevladinom organizacijama, a u srpnju i najprestižniju svjetsku PR nagradu „Golden World Awards for Excellence“ Međunarodne udruge za odnose s javnošću (IPRA) u kategoriji odnosa s javnošću za nevladine udruge postavši tako jedna od svega nekoliko kampanja u Hrvatskoj i regiji kojima je to pošlo za rukom.

„Od samoga početka najvažnija su bila naša djeca i mogućnost besplatnih odlazaka na nešto što je njima neophodno, a to su terapije. Želeći smanjiti troškove koji se za neke obitelji penju i do iznosa cijele jedne plaće, izborili smo to temeljno ljudsko pravo. S obzirom na uloženi trud i promjenu koja se jednoglasno dogodila u Saboru, ove su nagrade su i više nego zaslužene. Hvala svima koji su pomogli, CTA komunikacijama, našim Bračanima, svim drugim otočnim udrugama, kao i svima iz raznih dijelova Hrvatske od kojih su stizale poruke podrške. Bez njih ovo ne bi bilo moguće“, naglasila je Mirjana Nižetić, predsjednica Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju „Brački pupoljci“.

Na nagrađivanoj kampanji provedenoj s budžetom od 0 HRK, uz roditelje iz Udruge, radili su i Mate Mladina, Gina Victoria Damjanović, Gordan Turković, Petar Tanta, Valentina Mezdić i Eli Čerkezović.

„Svaka uspješna kampanja rezultat je zajedničkog cilja i usklađene komunikacije svih strana u projektu pa tako i „Nešto zbilja važno“. Cijeli naš tim internalizirao je borbu Bračkih pupoljaka i oni su odjednom postali naši prijatelji i susjedi, neovisno o poziciji ureda na drugom dijelu Hrvatske. Jednostavno su bili naša inspiracija. Ovo je već treća nagrada za ovu kampanju, što može poslužiti svima kao primjer da smo, kao društvo, itekako sposobni za pozitivne promjene koje se cijene na nacionalnoj, europskoj, a i svjetskoj razini. Također, posebno veseli što je žiri sastavljen od stručnjaka iz vodećih svjetskih tvrtki upravo našoj kampanji dodijelio posebnu nagradu kao najboljoj među ovogodišnjim finalistima u svim kategorijama te u konkurenciji projekata daleko većih korporacija, agencija i nevladinih organizacija“, istaknuo je Gordan Turković, izvršni direktor komunikacijske agencije CTA komunikacije.

Podsjećamo, borbom Bračkih pupoljaka, nakon deset godina i prošlogodišnje kampanje „Nešto zbilja važno“, osim za djecu s teškoćama u razvoju sa svih hrvatskih otoka, izboreno je pravo na zakonom propisan besplatan prijevoz i za druge godinama zanemarivane i ranjive skupine.

European Excellence Awards nagrada je kreirana kako bi se odalo priznanje najvećim postignućima komunikacijskih stručnjaka te s ciljem stvaranja baze njihovih uspjeha diljem Europe. Svake se godine prijavljuju ponajbolje kampanje iz područja odnosa s javnošću, komunikacija, izgradnje imidža ili upravljanja reputacijom na razini korporacija, udruga, savjetovališta, javnih ili obrazovnih institucija ili nevladinih organizacija. Vrednuju se strategija, inovacija i kreativnost, provedba kampanje te rezultati i njihova učinkovitost, a ove se godine stručni žiri sastojao od čak 32 internacionalna stručnjaka iz vodećih firmi i agencija. Za titulu najboljih ove su se godine natjecali tvrtke poput Audija, Levi'sa, Lufthanse, BBC-a, Samsunga, Gazproma i Takede, a čitavu listu pobjednika možete pogledati ovdje .

EEA (Foto: PR)