Znanstvenik i ekonomist Dejan Kovač, poznati i kao nezavisni kandidat kojeg je na predsjedničkim izborima 2019. podržavao HSLS, na svom je Facebook profilu objavio zanimljiv pregled kretanja BDP-a.

Prema grafu koji je napravio jasno je vidljivo kako je Hrvatska, u razdoblju od 1993. do 2017., na tablici 10 post-komunističkih država od zlatne sredine i male razlike u BDP-u po PPP-u došla na samo začelje sa ogromnim razlikama u standardu građana, kaže.

''Države koje se ne mijenjaju - propadaju - ovo je darwinizam današnjice. Ne u doslovnom smislu, mada ni bankroti država nisu strani, već u smislu relativnog siromaštva. U globalnom svijetu rast BDPa od 2-3% ne znači ništa, ako druge zemlje konstantno rastu po većoj stopi od nas''.

Zašto je Hrvatska toliko nazadovala objašnjava ovako. ''Razlog ovome je što za razliku od drugih zemalja u kojima se isto dogodila "revolucija" društvenog uređenja, nažalost kod nas nije uslijedila duhovna i mentalna evolucija. Takva vrsta evolucije ne može doći od osoba treniranih u bivšem sustavu, niti njihovih idejnih nasljednika.

Hrvatska po BDP-u (Foto: Printscreen)

Hrvatska danas ex lege možda je liberalna demokracija, ali ex more je i dalje socijalna monarhija. Socijalna monarhija političkih i interesnih klanova koji su kroz nepotizam, korupciju, te manjak reformi nas zakovali na dnu Europske unije.

Živjeti liberalnu demokraciju znači imati građanske, ekonomske i političke slobode. Iako smo napravili u zadnjih 30 godina određeni iskorak unutar građanskih sloboda, locus kontrole ekonomskih i političkih sloboda se nije promijenio tj. i dalje smo zarobljeni.

Po riječima Nelsona Mandele "biti slobodan nije samo odbaciti svoje lance, već živjeti na način koji poštuje i povećava slobodu drugih." Što se čeka?''zaključuje Kovač.