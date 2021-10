Učenici Osnovne škole Trnjanska u srijedu oko podne i pol, nedaleko od školskog ulaza naletjeli su na smeđe-sivu zmiju. Nasreću, susret s neželjenim gmazom prošao je bez posljedica: ravnateljica je odmah pozvala djelatnike iz Skloništa za životinje Dumovec, koji su je uklonili te pojasnili da nije otrovna.

Neugodno iznenađenje dočekalo je u srijedu oko 12:30 manju skupinu sedmaša i osmaša Osnovne škole Trnjanska, koji su ispred zidića nedaleko od školskog ulaza ugledali sivosmeđu zmiju. Ubrzo je naišla ravnateljica i pozvala Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu, čiji djelatnik je stigao nakon nekih sat vremena i uklonio je.

"Djeca su se prestrašila, mislili su da je poskok, no nasreću ispalo je da se radi o vodenoj zmiji ribarici, koja nije otrovna. To, naravno ni djeca ni mi nismo mogli znati, tako da smo do dolaska djelatnika Dumovca sve usmjeravali na drugi školski ulaz", ispričala je ravnateljica Nada Šimić za DNEVNIK.hr.

"Bez obzira što nije bila otrovnica, osjećaj je vrlo neugodan, jer među djecom vrlo lako dođe do panike i neželjenih reakcija. U to vrijeme nije bilo puno učenika, a one koji su prolazili nisam puštala blizu. Nakon odlaska djelatnika Dumovca i naš domar je rekao kako nikada nije vidio ništa slično. Na telefon su nam kazali kako ta vrsta zmije 'samo može ugristi'", izjavila je ravnateljica.

U razgovoru s ravnateljem Skloništa za nezbrinute životinje Damirom Skokom doznali smo da pojava vodene zmije ribarice na zagrebačkim ulicama i nije neobična.

"Ribarica živi u vodi i vjerojatno je stigla sa Save, gdje smo je na kraju i pustili", kazao je.

Na pitanje koliko često se ribarica nađe u blizini ljudi, kaže kako zaprime najmanje dvije dojave tjedno. Građanima savjetuje da se zmijama ne približavaju.

"Ribarice se ne treba bojati, jer ona nije otrovna, no apeliramo na sve građane da nazovu broj Skloništa za nezbrinute životinje, nađu li se u sličnoj situaciji", kazao je Skok.